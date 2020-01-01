كلاسيكو تونس - النجم الساحلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام الصفاقسي

جوهرة الساحل لم يحقق أي انتصار في آخر خمس مباريات

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلاسيكو تونس بين النجم الساحلي أمام الصفاقسي، على الملعب الأولمبي بالمنزه، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري التونسي.

جوهرة الساحل تقدم أولًا في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم الجزائري إلياس بوكواسة، إثر لمسة يد على لاعب الصفاقسي وليد القروي، نجح منها حمزة لحمر من التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 30، أدرك أيمن الحرزي التعادل للسي إس إس من تسديدة قوية، لم ينجح مكرم البديري؛ حارس مرمى النجم، في التصدي لها.

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وشهدت الدقيقة 33 تعرض إيهاب المساكني؛ لاعب جوهرة الساحل، للإصابة ليضطر المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، للدفع بالمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي بدلًا منه.

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وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، طالب لاعبي الصفاقسي باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي وجود لمسة يد، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وكان السي إس إس أن يخرج متقدمًا من الشوط الأول، بعدما مرر كريس كواكو تمريرة بينية رائعة لكينجسلاي إيدو وضعته على انفراد بحارس النجم، لكنه أهدر فرصة محققة.

الصفاقسي واصل سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، ولولا تألق الحارس مكرم البديري لخرج فائزًا من المباراة.

التعادل رفع رصيد الصفاقسي إلى النقطة 25 في المركز الثالث بجدول الترتيب، مبتعدًا عن الصدارة بتسع نقاط، بينما يأتي النجم الساحلي في المركز السادس بـ19 نقطة.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة على التوالي لجوهرة الساحل دون تحقيق أي انتصار، إذ خسر ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين.