كلاسيكو تركيا| فنربخشة يعرقل جلطه سراي في سباق اللحاق بالصدارة

التعادل يحسم كلاسيكو الكرة التركية بين فنربخشة وجلطه سراي في الدوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق جلطه سراي في فخ التعادل أمام مضيفه فنربخشة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب الأخير ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي.

الشوط الأول لم يشهد أي أهداف من الفريقين رغم سعي جلطه سراي للظفر بالنقاط الثلاث واللحاق بفريق إسطنبول باشاك شهير في الصدارة.

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استمرت محاولات جلطه سراي الهجومية في الشوط الثاني والتي أسفرت عن أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والستين عن طريق اللاعب هنري أونيكورو.

لم تدم فرحة الضيوف بالهدف طويلًا، حيث أن فنربخشة نجح في إدراك التعادل بعدها بخمس دقائق عن طريق اللاعب إليف إلماس.

حاول جلطه سراي العودة في النتيجة مرة أخرى ولكن دفاع فنربخشة كان متماسكًا رغم لعب الفريق منقوصًا من لاعبه حسن علي كالديريم الذي طُرد في الدقيقة الخامسة والأربعين.

بهذه النتيجة اتسع الفارق بين جلطه سراي صاحب الوصافة وإسطنبول باشاك شهير المتصدر إلى خمس عشرة نقطة، بينما يعاني فنربخشة في أحد أسوأ مواسمه بالتواجد في المركز الرابع عشر.