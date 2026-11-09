بعد أزمة كلاسيكو الأهلي .. النصر يتحرك لتأمين مشاركة جواو فيليكس

إن كانت الروزنامة المُعدلة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين على إثر تأجيل كأس آسيا 2027، خلصت الأندية – إلى حدٍ ما – من ضغط المباريات الذي عانت منه منذ بداية الموسم الجاري، فإن بداية التعديلات غير مبشرة بالنسبة للنصر والأهلي، وهو ما دفع العالمي للتحرك.

ماذا حدث؟

اليوم الإثنين، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين روزنامة دوري روشن من الجولة الـ13 وحتى الـ21، بجانب مؤجلات الجولة التاسعة.

وبحسب المعلن، من المقرر أن يلتقي النصر بالأهلي في 20 من نوفمبر الجاري، حيث الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة من دوري روشن.

هذا التوقيت يمثل أزمة بالنسبة للناديين، كونه يعقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي بـ48 ساعة فقط، بجانب احتمالية غياب فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي، كون الكلاسيكو بعد حفل توزيع جوائز الأفضل في آسيا 2026 في تايلاند، بـ24 ساعة فقط، ونجم الراقي ينافس على الجائزة رفقة مواطنه سالم الدوسري والإيراني علي رضا بيرانفاند.

تحرك النصر

المشكلة الأكبر في النصر أن التوقيت الجديد يهدد مشاركة نجم الفريق البرتغالي جواو فيليكس، كونه مرتبط بمباراة مع منتخب بلاده مساء 17 من نوفمبر الجاري، أمام ويلز، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أمم أوروبا.

عطفًا على ذلك، وبحسب صحيفة "اليوم" فإن شركة النصر قررت تجهيز طائرة خاصة، لنقل فيليكس إلى جدة، فور انتهاء مواجهة البرتغال وويلز على استاد كارديف سيتي.

فيليكس نصف قوة النصر

حال عدم مشاركة فيليكس في كلاسيكو النصر والأهلي فإن الأول سيخسر نصف قوته دون أي مبالغة، إذ أصبح البرتغالي نجم الفريق الأول ساحبًا البساط من تحت أقدام مواطنه المعتزل دوليًا حديثًا كريستيانو رونالدو.

وقد ساهم فيليكس في 18 هدف خلال الموسم الجاري مع النصر في مختلف البطولات، مسجلًا سبعة وصانعًا 11 آخرين، خلال 14 مباراة.