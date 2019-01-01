كلاسيكو الأردن - "ريمونتادا" الفيصلي أمام الوحدات تضعه في الصدارة

فوز قاتل للفيصلي على الوحدات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الفيصلي الفوز على الوحدات، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري الأردني لكرة القدم موسم 2018-2019.

وأقيمت مباراة كلاسيكو الأردن ضمن مباريات الجولة 16 من دوري المناصير الأردني للمحترفين.

وتمكن سعيد مرجان من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدات في مرمى أصحاب الأرض بالدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الضيوف بهدف وحيد، وفشل أصحاب الأرض من تعديل النتيجة.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق الفيصلي في تعديل النتيجة في الدقيقة 73 من عمر اللقاء عن طريق أحمد العرسان.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين، تمكن الفيصلي في إحراز الهدف الثاني، وخطف الثلاث نقاط عن طريق هشام السيفي.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 35 نقطة في صدارة الدوري الأردني بشكل مؤقت، وتجمد رصيد الوحدات عند النقطة 29 في المركز الرابع.