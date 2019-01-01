النتائج المباشرة
الانتقالات

كلاسيكو إنجليزي على ضم مدافع نورويتش سيتي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
من يفوز بخدمات لاعب الكناري؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يتصارع ليفربول ومانشستر يونايتد، على الحصول على خدمات مدافع نورويتش سيتي الإنجليزي بن جودفري.

المدافع الإنجليزي البالغ 21 عامًا أصبح هدفًا رئيسيًا لكبار البريميرليج بعدما ساهم في اقتراب الكناري من التأهل مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

وتُقدر قيمة انتقال اللاعب بـ10 مليون جنية استرليني، أي ما يعاد 13 مليون يورو، حسب قال دين أشتون مهاجم الفريق الأسبق.

وشارك جودفري في 28 مباراة الموسم الجاري، ليسجل 3 أهداف في جميع المسابقات.

اختيارات المحررين

ويتصدر نورويتش جدول ترتيب الشامبيونشيب الإنجليزية بفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد.

فالفيردي ضد مساعد فيلانوفا.. 9 مدربين جمعوا بين برشلونة وإسبانيول

ويعد أرسنال من ضمن الأندية المُهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، لكن لم يتقدموا بأي عروض من أجل ضم اللاعب في 2019.

إغلاق