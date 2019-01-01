كلاسيكو إنجليزي على ضم مدافع نورويتش سيتي

من يفوز بخدمات لاعب الكناري؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتصارع ليفربول ومانشستر يونايتد، على الحصول على خدمات مدافع نورويتش سيتي الإنجليزي بن جودفري.

المدافع الإنجليزي البالغ 21 عامًا أصبح هدفًا رئيسيًا لكبار البريميرليج بعدما ساهم في اقتراب الكناري من التأهل مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

وتُقدر قيمة انتقال اللاعب بـ10 مليون جنية استرليني، أي ما يعاد 13 مليون يورو، حسب قال دين أشتون مهاجم الفريق الأسبق.

وشارك جودفري في 28 مباراة الموسم الجاري، ليسجل 3 أهداف في جميع المسابقات.

أصابع الاتهام تُشير إلى شخص واحد فقط عند إخفاق الأرجنتين 🇦🇷👉



مُيسي منزعج للغاية من ذلك 🙃 pic.twitter.com/mY5daA2RFL — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

ويتصدر نورويتش جدول ترتيب الشامبيونشيب الإنجليزية بفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد.

ويعد أرسنال من ضمن الأندية المُهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، لكن لم يتقدموا بأي عروض من أجل ضم اللاعب في 2019.