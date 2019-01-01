كلاتينبرج: لم أكن لأحتسب كرة كيمبيبي ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

مارك كلاتينبرج الحكم الدوري الإنجليزي يؤكد أن احتساب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال جاء بسبب التعديلات الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مارك كلاتينبرج الحكم الدوري الإنجليزي أن ركلة جزاء مانشستر يونايتد التي حصل عليها أمام باريس سان جيرمان بالأمس تعد حالة جدلية للغاية.

جاء هذا في مقال نشره كلاتينبرج اليوم في صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلاله أن الكرة كانت ليتم تجاهلها لولا التعليمات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي للحاكم.

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وقال كلاتينبرج: "مثل تلك الكرة كان من المستحيل أن يتم احتسابها في الدوري الإنجليزي، لكن في دوري الأبطال الأمر مختلف بسبب التعليمات الأخيرة التي منحها الاتحاد للحكام".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يريد من الحكام أن يمنح ركلات الجزاء عندما تكون الأيدي خارج نطاق الجسد وفي وضع غير طبيعي، وعلى هذا السياق تصرف الحكم".

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وأكمل: "على أي حال الحكم قام بمشاهدة الواقعة بالتصوير البطيء، ودومًا التصوير البطيء يجعل اللاعب كأنه تعمد توجيه يده للكرة، لو كنت مكانه لشاهدت الكرة بسرعتها الطبيعية".

واختتم مقاله: "السرعة الطبيعية ستظهر أن اللاعب حاول إبعاد يده عن الكرة، وأنها لا يجب أن تحتسب ركلة جزاء على الإطلاق".