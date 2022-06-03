"كفاك مكابرة يا الهلال، لست أفضل من تشيلسي وأتلتيكو مدريد"

القضية مازالت منظورة في القضاء الرياضي السعودي

فجرت تصريحات علاء كنو حول قضية شقيقه محمد المتنازع عليه بين الهلال والنصر الجدل مجددًا حول الملف المنظور حاليًا أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

علاء كنو كان قد تحدث خلال إحدى المساحات في تويتر نافيًا كل الاتهامات التي أثيرت ضده في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يوقع بدلًا من محمد على العقد مع النصر ومشددًا على عدم وجود أي أوراق بيضاء في ملف القضية. (المزيد من التفاصيل هنا)

الناقد الرياضي أحمد الكاموخ علق على تلك التصريحات بالتأكيد على أن محمد كنو من قام بالتوقيع على عقده مع النصر بيده، ومطالبًا الهلال بعدم العناد والمكابرة والاعتراف بالخطأ المرتكب في القضية.

كاموخ: كفى عنادًا يا الهلال، تحمل تبعات خطئك

الصحفي الشهير أوضح خلال تصريحاته لقناة 24 السعودية الرياضية أن النصر لم يرتكب أي مخالفة في مفاوضاته وتعاقده مع كنو، وأن الهلال هو الطرف المخطئ لأنه رفض في البداية طلبات كنو لتجديد عقده لكنه تراجع عن رأيه بعد توقيع اللاعب للنصر واكتشافه مدى استفادة غريمه من تلك الصفقة والخسارة التي سيتكبدها هو.

وأضاف "جميعنا يعلم أن محمد كنو من قام بالتوقيع والتبصيم بيده، وجميعنا يعلم أن كل الإجراءات التعاقدية التي اتخذها النصر كانت نظامية تمامًا وأن النادي لم يرتكب مخالفة واحدة تعطي الهلال ثغرة لإفساد الصفقة".

تابع "المكابرة شيء لا يليق بمبادئ الهلال، الهلال نادٍ يُصيب ويُخطئ ولن يكون أفضل من تشيلسي وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وجميعهم حُرموا من القيد لفترة، من يُخطئ عليه تحمل تبعات هذا الخطأ لا المكابرة عليه وتجريم الجميع ومحاولة إلصاق الأمر بشقيق كنو".

"الهلال رأى أنه أخطأ في عدم تجديد عقد الهلال ووعي بعد ذلك أن اللاعب خسارة له ومكسب للنصر، واستعد لدفع ثمن تجديد عقد اللاعب بعد علمه بتوقيعه للنصر، وأؤكد مجددًا أن مركز التحكيم الرياضي سيؤكد قرارات غرفة فض المنازعات، لأن لا وجود لورقة بيضاء ولا وجود لأخطاء في تعاقد النصر، بل النصر محق في مطالبته بالمبلغ كاملًا وهو 34.5 مليون ريال سعودي".

🗣 احمد الكاموخ ـ الدمام:

لا يوجد ورقة بيضاء في قضية كنو ومركز التحكيم سيعزز قرارات غرفة فض المنازعات.

الحصاد الرياضي ...

@a_lkamok pic.twitter.com/F2PAdrdEKz — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 3, 2022

ما هي قرارات اتحاد كرة القدم السعودي بخصوص قضية كنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضحت أن كنو أنهى عقده الموقع مع النصر في الثالث من يناير الماضي دون أي سبب مشروع، وقد قررت إيقافه لمدة 4 أشهر ومنع الهلال من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

وألزمت اللجنة اللاعب والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع العالمي.

وقد استأنف الناديان على القرار، حيث يُطالب الهلال بإلغاء القرارات كاملة وإعادة النظر في القضية، فيما يطلب النصر الحصول على تعويض قدره 34 مليون ريال سعودي ويس 27.

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