كفاراتسخيليا يرد على تصريحات والده بشأن ريال مدريد!

اللاعب الجورجي الموهوب واحد من أهم لاعبي أوروبا حاليًا..

رد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا على تصريحات والده مؤخرًا والتي تحدثت عن رغبة ابنه منذ الصبا في اللعب بقميص ريال مدريد.

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "صحيح أن ريال مدريد كان فريق الطفولة المفضل بالنسبة لي، إلا أنني سعيد هنا في نابولي".

وأضاف: "لا أفكر في أي شيء آخر إلا قدر سعادتي مع الفريق الذي ألعب له وأرغب في تحقيق النجاح معه".

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وكان قد تحدث بادري كفاراتسخيليا والد نجم نابولي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عن أمنيات نجله الجورجي في عالم كرة القدم.

وبعد أن فاز ريال مدريد على نابولي في دوري أبطال أوروبا، تحدث بادري إلى منصة "جيو تيم" عن الكثير من الأشياء التي تخص نجله الموهوب.

تصريحات بادري جاءت كالآتي: "بالنسبة لخفيتشا، كان اللعب ضد ريال مدريد أمرًا مميزًا. لقد كان يحلم دائمًا وأنا مقتنع بأنه لا يزال يحلم باللعب لريال مدريد".