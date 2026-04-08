تعرضت الفيفا مرة أخرى لانتقادات شديدة. بعد أن تعرضت في البداية لانتقادات لاذعة بسبب الأسعار الباهظة لتذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، هناك الآن استياء كبير من الطريقة التي تم بها عرض المقاعد في البداية.

تعمقت صحيفة "ذا أثليتيك" في عملية بيع تذاكر كأس العالم. باعت الفيفا أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لمختلف المباريات، موزعة على فئات متنوعة. وبسبب التذاكر المرمزة بالألوان، بدا أن عشاق كرة القدم الذين حصلوا على التذاكر الأغلى (الفئة 1) يحق لهم تلقائياً الحصول على أفضل المقاعد في الملاعب، سواء على خط التماس أو في الطبقة السفلية.

لكن الواقع يبدو الآن مختلفًا تمامًا. عندما تم تحويل تذاكر كأس العالم مؤخرًا إلى مقاعد محددة، تبين أن العديد من المشجعين حصلوا على مقاعد في الزوايا أو خلف المرمى. تم تخصيص مقاعد في الفئة 2 لبعض المشجعين، في حين أنهم اشتروا تذاكر من الفئة 1.

وهذا يمثل خيبة أمل كبيرة لزوار كأس العالم، لأنهم في بعض الحالات دفعوا مئات أو آلاف الدولارات مقابل تذكرة واحدة. في أمريكا الشمالية، من المعتاد اختيار مقعد محدد بدلاً من فئة. وهذا ما يزيد من حجم خيبة الأمل.

أحد المتضررين يعبر عن شكواه في وسائل الإعلام الإنجليزية. "لا يمكنك تغيير القواعد بعد أن يدفع شخص ما ثمن التذكرة. لقد دفع الناس مقابل مكان معين، ثم تم توزيعهم على أماكن أخرى." ويشير مشجع كرة قدم آخر إلى "الخداع" و"الشعور بأنك تعرضت للاحتيال".

خلال عملية البيع استعدادًا لكأس العالم، تم تعديل التذاكر، مما أدى إلى إحداث شعور بالارتباك. بالإضافة إلى ذلك، تشير جميع الدلائل إلى أن أفضل المقاعد على طول خط الجانب قد تم حجزها لبرامج الضيافة والرعاة، بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.

وأكدت الفيفا في ردها أن الأمر يتعلق بسوء فهم وأن تذاكر كأس العالم كانت مجرد إرشادات. "كانت التذاكر مخصصة لتكون بمثابة إرشادات، وليست تمثيلاً دقيقاً للمقاعد. وتنص الشروط والأحكام العامة على أنه يمكن تغيير المقاعد، شريطة أن تكون ضمن نفس الفئة أو ذات قيمة مماثلة."