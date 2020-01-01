الكشف عن سبب غياب رونالدو في مباراة الكأس

الجيوب الأنفية تُبعد صاروخ ماديرا عن مباراة الكأس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن غياب مهاجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراة الفريق أمام أودينيزي في ثمن نهائي كأس إيطاليا اليوم.

يوفنتوس كان قد أعلن أمس عن إصابة مُدافعه التركي ميريح ديمرال مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك لعلاجه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، و إجرائه جراحة ناجحة سيحتاج بعدها لفترة تأهيل قبل عودته للملاعب.

وحسب بيان النادي عبر حسابه على "تويتر" أن رونالدو عانى بعد ظهر اليوم من أعراض التهاب في الجيوب الأنفية، وأنه لن يكون حاضراً لمُباراة اليوم ضد أودينيزي، على أرض ستاد أليانز في تورينو.

📌 @Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera.#JuveUdinese #CoppaItalia — JuventusFC (@juventusfc) January 15, 2020

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رونالدو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافين الدوري الإيطالي بعد تسجيله 14 هدف هذا الموسم خلف مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي الذي سجل 20 هدف هذا الموسم.

ويأمل رونالدو هذا الموسم في الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي ليكون أول لاعب يحقق لقب الهداف في 3 من الدوريات الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي).

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 19 جولة برصيد 48 نقطة ويأتي من خلفه إنتر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.