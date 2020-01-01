كشف حقيقة مفاوضات النصر مع فهد المولد

تتوافق هذه التصريحات مع تأكيد سعود الصرامي المتحدث الإعلامي بنادي النصر

كشفت تقارير صحفية محلية عن حقيقة التقارير التي ربطت نادي النصر بالتعاقد مع لاعب الاتحاد فهد المولد.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن مصدر مقرب من اللاعب فهد المولد نفى الأنباء التي تناولت مفاوضات نصراوية لكسب خدمات اللاعب.

وأكدت المصدر بقاء المولد مع الاتحاد وعشقه للكيان وصعوبة خروجه منه، خصوصاً بالمرحلة المقبلة، مؤكداً عزم اللاعب بذل قصارى جهده مع زملائه لإسعاد أنصار النادي مع عودة النشاط الرياضي مجدداً.

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وكان المولد قد أكد في تصريحات صحفية من قبل عدم وجود أي نية لديه للرحيل عن صفوف الفريق الاتحادي وبقاءه مع الفريق.

وتتوافق هذه التصريحات مع تأكيد سعود الصرامي المتحدث الإعلامي بنادي النصر، الذي نفى وجود أي مفاوضات مع المولد.

وغرد الصرامي أمس عبر حسابه في "تويتر" : "تطالعنا مواقع السوشيال ميديا عن ربط النصر بالتفاوض مع محترفين محلين وأجانب من فهد المولد و عبدالفتاح عسيري و بلهندة و دافيد لويز و أسماء أخري تظهر بين فترة و أخرى".

وأضاف: "المفاوضات الوهمية لن تنتهي لأن الباحثين عن الشهرة لا يجدونها إلا عند كبير العاصمة"، نافيًا المفاوضات المنتشرةً أخبارها.