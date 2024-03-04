كشف السر الذي يُثير حيرة الجميع .. جيسوس يزيد لغز "أجانب مواجهة الاتحاد" غموضًا

الهلال يُواجه الاتحاد في الرياض مساء غدٍ

أكد جورج جيسوس المدير الفني للهلال على اختلاف مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا عن تلك الأخيرة في دوري روشن السعودي.

الهلال كان قد هزم العميد 3-1 في آخر مباريات الدوري المحلي، وسيلعب الفريقان وجهًا لوجه في ربع نهائي البطولة القارية، حيث سيُقام الذهاب بالرياض يوم غدٍ الثلاثاء والإياب في جدة الثلاثاء التالي.

وأوضح المدرب البرتغالي أهمية الفوز في لقاء الذهاب لكنه شدد في نفس الوقت على أن الحسم سيكون في جدة، وقد وصف الاتحاد بأنه أحد أفضل الفرق السعودية وأن مهمة الفريق لتخطيه والوصول لنصف النهائي ستكون صعبة.

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وعن اختياراته للأجانب الخمسة لمباراة الغد قال جيسوس "لم أحسم خياراتي بعد، اختياري للأجانب سيكون وفق جاهزيتهم البدنية".

المدرب المخضرم كشف السر الذي يُثير حيرة الجميع، والخاص بسبب سهولة عمله مع الهلال وحصوله على تلك العروض والنتائج القوية، إذ قال "أنا أثق في جميع اللاعبين وكلهم رائعين وهذا يجعل مهمتي مع الفريق سهلة".

وأضاف حول محمد العويس الذي عاد حديثًا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة "محمد العويس ضمن الخيارات المتاحة للمباراة ولم أقرر بعد إن كنت سأعتمد عليه أم لا. الأكيد أن العويس جاهز تمامًا للعب واختياره لن يكون مغامرة أبدًا، أثق به تمامًا وسيكون في قائمة الفريق للمباراة بالتأكيد".

تصريحات جيسوس زادت الغموض حول اختياره للاعبين الأجانب الخمسة أمام الاتحاد في لقاء الذهاب، حيث أربكت إصابة حسان تمكبتي الحسابات وجعلت الاختيار صعبًا جدًا، خاصة في ظل الحاجة لتواجد خالديو كوليبالي وصعوبة التخلي عن الثلاثي روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، وهو ما جعل الخيار الخامس بين ياسين بونو ومالكوم وميشايل مع ترجيح استبعاد رينان لودي.