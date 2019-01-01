كشاف إيفرتون ينفي الاقتراب من لوزانو - هل ينضم لنابولي؟

كارلو جاكوموزي كشاف فريق إيفرتون يؤكد أن النادي بعيد كل البعد عن الحصول على خدمات اللاعب المكسيكي هيرفينج لوزانو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى كارلو جاكوموزي كشاف فريق إيفرتون أن يكون فريقه قربيًا من الحصول على خدمات اللاعب هيرفينج لوزانو من صفوف بي اس في أيندهوفن الهولندي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاكوموزي وأكد خلالها أن النادي مهتم في الوقت الحالي بأكثر من لاعب سابق وسيحاول التوقيع مع أحدهم قريبًا.

استطلاع للرأي يظهر رفض الغالبية من جماهير برشلونة عودة نيمار 🔵🔴



كشمجع لبرشلونة.. هل أنت مع عودته أم ضد؟ pic.twitter.com/mpqOitD3JB — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وقال جاكوموزي: "لوزانو لإيفرتون؟ ذلك الأمر تمت مناقشته في العام الماضي، هو يعرف المدير وكان على تواصل معه، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وأضاف: "لقد سبق لنا أن أخبرنا المدير الرياضي مارسيل براندز أن يوقع معه، لكن ذلك في الماضي، أعتقد أن الأنباء الأخيرة هي مجرد مراوغات من وكيله".

رئيس نابولي يتمنى لساري الفشل في يوفنتوس

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب خرج من حسابات إيفرتون منذ فترة بعيد: "بحسب ما أعرف في الوقت الحالي إيفرتون مهتم بأكثر من لاعب آخر".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت اللاعب بالانضمام لصفوف فريق نابولي خلال الموسم الجديد.