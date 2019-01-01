كريم نيدفيد يغادر لألمانيا لجراحة الغضروف

لاعب وسط الأهلي يسافر إلى ألمانيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

غادر كريم نيدفيد لاعب وسط فريق الأهلي، نحو ألمانيا، من أجل إجراء جراحة غضروف الركبة، بعد إصابته مؤخرًا.

نيدفيد كان قد تعرض للإصابة بقطع في الغضروف بالركبة، يستوجب خضوعه لجراحة في الركبة.

الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي، عن توجه كريم نيدفيد إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة الركبة، كما سافر أيضًا محمد محمود لاعب الفريق، رفقته.

مالك بيراميدز وطريقته المعتادة قبل كل مواجهة للفريق 🗣️ pic.twitter.com/lcheQSWv8C — جول مصر (@goaleg) April 21, 2019

محمد محمود توجه نحو ألمانيا لمتابعة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء يوم الخميس المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع التاسع عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز والزمالك بالترتيب.