كريم نيدفيد: حزين لغيابي عن مواجهة الزمالك وأحلم بالاحتراف

لاعب النادي الأهلي يتحدث عن لقاء القمة ويحلم بالسير على خطى صلاح

فيسبوك تويتر محمد عماد

لم يستطع لاعب النادي الأهلي كريم نيدفيد إخفاء حزنه لغيابه عن مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

وسيغيب نيدفيد عن المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري بسبب تراكم الإنذارات.

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وقال نيدفيد في حواره لموقع النادي الأهلي: "كنت أتمنى اللعب أمام الزمالك، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة من تحقيق اللقب".

أمام عن مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فاعترف بصعوبة المواجهة، كون أن التتويج باللقب طموح لدى الفريقين.

وعن أهم أهدافه مع النادي الأهلي اختار نيدفيد هدفه في شباك شبيبة الساورة الجزائري في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

واعترف نيدفيد بأنه يفضل اللعب في مركز وسط الارتكاز بدلًا من الظهير، وأنه أعاد اكتشاف نفسه في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي رغم خسارة الأهلي للقب.

ولم يتخلَ نيدفيد عن حلمه بالاحتراف في البريميرليج، مؤكدًا على رغبته في صناعة التاريخ في القلعة الحمراء أولًا.