كريم عريبي: فرحتي لا توصف بعد المساهمة في حصول النجم على البطولة

كريم عريبي افتتح التسجيل للنجم الساحلي اليوم في نهائي بطولة زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى كريم عريبي لاعب النجم الساحلي، سعادته بفوز فريقه ببطولة زايد للأندية العربية الأبطال، على حساب الهلال السعودي.

وافتتح اللاعب الجزائري، التسجيل في مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الفريق التونسي، بهدفين مقابل هدف على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال كريم عريبي، في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "فرحة لا توصف، هذا ثاني نهائي لي، الحمد لله استطعنا تطبيق تعليمات المدير الفني، الجميع كان يريد تحقيق البطولة".

وواصل: "تمكنت من تسجيل هدفاً الأسبوع الماضي، والحمد لله سجلت من جديد اليوم وساهمت في تحقيق فريق للبطولة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أهدي هذا اللقب إلى الجزائر والجمهور الذي دائماً ما يساندني ويقف بجواري".