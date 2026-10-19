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بعد مباراتين دوليتين فقط مع ألمانيا..

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لم يكن ديميرباي يرغب حقًا في اللعب لمنتخب ألمانيا، كما قال للصحفي ياجيز سابونجوغلو: "أردت اللعب لمنتخب تركيا، سعينا لإقناع الاتحاد لمدة عام ونصف، ولكن بسبب أمور معينة لا أستطيع الحديث عنها، اضطررت لاختيار ألمانيا".

استدعاه مدرب ألمانيا آنذاك يواكيم لوف مرتين فقط، وكلتاهما في صيف 2017. وخاض ديميرباي أولى مبارياته الدولية في ودية أمام الدنمارك في يونيو، وبعد بضعة أسابيع، انضم إلى التشكيلة التي فازت بكأس القارات في روسيا.

وأمام الكاميرون في المباراة الثالثة من دور المجموعات، خاض ديميرباي مشاركته الوحيدة وسجّل هدف الافتتاح في الفوز بنتيجة (3-1)، وهو يعتقد أن ما تلا ذلك سيغيّر مسيرته الدولية.

"خلعت قميصي ورأى الناس وشم تركيا على جسدي"، كما يتذكر اللاعب البالغ من العمر الآن 33 عامًا. وديميرباي، المولود في هيرتن، لديه وشم يمثّل خريطة البلد الأصلي لوالديه على لوح كتفه، رغم أنه لم يخلع قميصه عند الاحتفال بالهدف.

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لماذا لم يلعب كريم ديميرباي لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2018؟

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ومع ذلك، فهو يعتقد أن الوشم هو ما أبعده عن تشكيلة ألمانيا بعد ذلك، بقوله "غيّر ذلك الأمور، في وسائل الإعلام أيضًا. كيف يمكن للاعب أن يلعب لألمانيا ويكون لديه وشم لخريطة بلد آخر على جسده؟ بعد ذلك، لم يتم استدعائي مجددًا أبدًا".

ولا تزال تصريحات ديميرباي تعكس عدم تصالحه مع الأمر، حيث قال "تتوقفون عن استدعائي للمنتخب الوطني، تحديدًا في اللحظة التي كنت أحقق فيها انطلاقتي الحقيقية؟ كان يُنظر إليّ كأجنبي. لن ألعب لألمانيا مرة أخرى أبدًا، حتى لو استدعوني الآن".

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وبخلاف أزمة الوشم، فإنه ديميرباي كان ليواجه منافسة شرسة على وسط ملعب المانشافت في مونديال 2018، حيث كان الاعتماد وقتها على توني كروس، وإلكاي جوندوجان، وليون جوريتسكا، وسامي خضيرة.

وفي الوقت ذاته، قال ديميرباي إنه لم يرَ نفسه حقًا ألمانيًا قط، موضحًا "دمي تركي، والدي تركي، ووالدتي تركية؛ أنا تركي، أعظم ما سأندم عليه دائمًا هو أنني لم أرتدِ قميص منتخب تركيا قط".

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وجاء حديث ديميرباي الحالي مغايرًا عن مقابلته مع Spox، في بداية عام 2025، موضحًا "أقف وراء كل قراراتي، لكنني بالطبع كنت أتمنى لو لعبت لألمانيا أكثر، أما الآن وقد عرفت ما معنى اللعب في ملعب تركي، ومدى تشجيع الجماهير لك، فربما كنت سأقرر بشكل مختلف بهذه الخبرة. فالمشاعر التي أعيشها هنا مختلفة ومميزة بطريقة أخرى تمامًا".

وبعد سنوات كأحد أبرز لاعبي الوسط لباير ليفركوزن وهوفنهايم، وعامين آخرين مع جلطة سراي، يلعب ديميرباي الآن لقاسم باشا، حيث يعد أساسيًا في صفوف الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول دوري السوبر التركي، وسجّل مؤخرًا أول مساهمة تهديفية له هذا الموسم في الفوز بنتيجة (4-1) على سامسون سبور.

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قصة مسعود أوزيل .. ما أشبه الليلة بالبارحة

ولعل ما حدث مع كريم ديميرباي، يعيد إلى الأذهان ما حدث مع مسعود أوزيل، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، ونجم ريال مدريد وآرسنال السابق، والذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 2018.

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وبعد العودة من مونديال روسيا، قال مسعود أوزيل "تلقيت إهانات وقيل لي عد إلى بلدك وتعرض للسبّ، وتم إلغاء عقود دعاية معي، حتى أنشطتي الخيرية ألقيت، لأن قيل لي إن موقفي يسبب دعاية سلبية".

وعلى إثر الهجوم الذي تعرض له بعد الخروج المبكر من مونديال 2018، قال أوزيل إنه شعر بالعنصرية وقتها، حيث لم يخرج أي أحد من المنتخب ويدافع عنه، مضيفًا أنه ألماني ولكنه يحترم أصوله التركية، وبعد ذلك الموقف، قرر الإعلان عن اعتزاله الدولي.