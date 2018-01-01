كريم حافظ يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

الزمالك يسعى لتدعيم الجبهة اليسرى في الشتاء

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف كريم حافظ، ظهير أيسر باشاكشهير التركي، عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الاتنقالات الشتوية المقبلة، بسبب تراجع مستوى كلًا من أحمد أبو الفتوح وبهاء مجدي.

وقال حافظ في تصريحات صحفية إن الزمالك لم يدخل في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأفضل الاستمرار في رحلة الاحتراف. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "نسير جيدًا في بطولة الدوري التركي، وأشارك أساسيًا في الكأس بعد العودة من الإصابة، وأريد مواصلة المشوار".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز ويسعى للحفاظ على الصدارة في الدور الثاني والتتويج بالبطولة بالموسم الحالي.

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كريم حافظ كان من عناصر قائمة منتخب مصر في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، ولكنه ابتعد بعد تولي المكسيكي خافيير أجيري.