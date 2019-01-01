كريم بنزيما - النقطة المضيئة في الموسم الكارثي لريال مدريد

المهاجم الفرنسي يواصل تألقه مع الميرينجي هذا الموسم

نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في سرقة الأضواء مرة أخرى مع ريال مدريد هذا الموسم.

بنزيما قاد ريال لتحويل تأخره أمام إيبار بهدف دون رد، إلى فوز 2/1 مساء اليوم السبت، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

من هو "بوسكيتس الجديد" المطلوب من جوارديولا؟

صاحب الـ31 عاماً أصبح هو اللاعب الرئيسي لريال طوال الأشهر الماضية، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

الموسم يعتبر كارثياً لريال بجميع المقاييس، نظراً لخروجه من المنافسة على جميع البطولات محلياً وقارياً.

ويأتي بنزيما كالنقطة المضيئة الوحيدة للميرينجي، للمستويات الثابتة التي يقدمها رغم الانتقادات المستمرة ضده.

اللاعب نجح في تسجيل 17 هدف بالدوري منهم 7 من كرات رأسية، ليصبح صاحب المركز الرابع من بين هدافي الليجا بعد ليونيل ميسي ولويس سواريز وكريستيان ستواني.

إيمري: أرسنال يحتاج لصرف الأموال والتعاقد مع أمثال فان دايك

مجموع أهداف بنزيما بجميع البطولات هذا الموسم وصل إلى 26 هدف، وهو ما يزيد عن الثنائي أنطوان جريزمان وسواريز.

تألق الفرنسي يزداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث سجل 6 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها مع ريال.

وفي النهاية لا يبدو أن أهداف بنزيما ستشفع له الموسم القادم، وسط البحث المستمر للعملاق الإسباني ومدربه زين الدين زيدان للتعاقد مع مهاجم جديد.