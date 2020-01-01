كريم الأحمدي: التعادل نتيجة جيدة أمام النصر "القوي"

لاعب الوسط المغربي، يتحدث عن التعادل مع النصر، في كلاسيكو السعودية.

أكد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق الاتحاد ، على أن فريقه قدم مستوى جيد أمام النصر ، بالرغم من قوة الأخير.

النصر تعادل مع ضيفه الاتحاد، بهدف لمثله، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

الأحمدي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "النصر فريق قوي ويمتلك لاعبين رائعين، أمثال نور الدين أمرابط وعبد الرازق حمد الله، وجوليانو وغيرهم".

اللاعب المغربي تابع: "اليوم لم نعطي الفرص للنصر من أجل التسجيل، وقدمنا مباراة قوية جدًا، ولكننا لم نحقق الفوز، ولكن التعادل نتيجة جيدة".

الدوري السعودي - النصر والاتحاد يكتفيان بالتعادل بهدف لمثله

وواصل: "في مباراة الفتح الأخيرة، لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، ولكن الشوط الثاني، ارتكبنا أخطاء كثيرة، كلفتنا الخسارة وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين".

واختتم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "كنا نقع في أخطاء كثيرة خلال المباريات الماضية، ولكن اليوم لم نرتكب أخطاء، وبالتالي لم نخسر".

ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر، برصيد 14 نقطة.