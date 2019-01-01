كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

كريم الأحمدي يلمح باعتزال اللعب الدولي

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لاعب اتحاد جدة قد يعتزل اللعب الدولي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

ألمح المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، قد تكون هي الأخيرة له رفقة أسود الأطلس.

كريم الأحمدي يشارك رفقة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر، حيث يقع في المجموعة الرابعة.

الأحمدي أشار خلال تصريحات صحفية إلى أن كأس أمم إفريقيا، قد تكون هي الأخيرة له، وبعدها قد يعتزل اللعب الدولي.

ولعب الأحمدي مع المنتخب المغربي في جميع الفئات السنية، بداية من منتخب تحت 17 عامًا، وحتى المنتخب الأول.

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منتخب نيجيريا يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة، متساويًا مع كوت ديفوار، ويأتي في المركزين الثالث والرابع جنوب إفريقيا وناميبيا.

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وحقق منتخب المغرب الفوز في مباراته الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة الرابعة.

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