كريستينسين: التتويج بالدوري الأوروبي ضمن أولوياتنا

كريستينسين يتحدث عن رغبة لاعبي تشيلسي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ياسبر كريستينسين قلب الدفاع الدنماركي لنادي تشيلسي إن الفريق يلعب من أجل التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ويحل تشيلسي غدًا الخميس ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براها التشيكي في لقاء الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وحول مباراة الغد، قال كريستينسين إن تشيلسي لا يعطي الأولوية لمواجهات الدوري ولا لمواجهات الدوري الأوروبي، بل يلعب كل مباراة على حدى.

وأضاف: "لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه البطولة حتى وصلنا للدور ربع النهائي، سننظر للمباريات المتبقية وكأنها نهائيات"

وتابع: "سنفعل ذلك في الدوري أيضًا، نحن ننافس على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا ولن نفرط في مزيد من النقاط"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وحول مواجهة سلافيا براها قال كريستينسين: "لقد شاهدت عددًا من مقاطع الفيديو لهم وهم فريق رائع ومنظم، ستكون المباراة أمامهم صعبة بكل تأكيد"

وحول عيد ميلاده الثالث والعشرين قال: "لقد استيقظت مبكرًا وذهبت للتدريبات كما أفعل كل يوم، ولكن اليوم كان خاصًا بسبب التهنئة التي جاءت من الزملاء والجمهور"

وأضاف: "لقد مر حوالي 7 سنوات منذ انضمامي إلى تشيلسي، كل هذا ولا زلت في الثالثة والعشرين من عمري فقط"

وتابع: "أنا أرتبط بتشيلسي كثيرًا وأتمنى أن أستمر معهم إلى أمد بعيد، أتمنى أن يحدث ذلك وأن تكون الرغبة لدى النادي والمشجعين تمامًا كما هي لدي"

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يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًأ المركز السادس على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في منافسة شرسة مع توتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال حول المركزين الثالث والرابع.