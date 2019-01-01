كريستيان راموس يمنح إدارة النصر مهلة أخيرة قبل تقديم شكوى للفيفا

أعلنت خروج اللاعب من قائمة الفريق عقب التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود خلاف بين إدارة نادي النصر السعودي، واللاعب الدولي البيروفي كريستيان راموس.

وكانت إدارة العالمي قد أعلنت خروج اللاعب من قائمة الفريق عقب التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة "الجزيرة" فأن اللاعب أبلغ إدارة نادي النصر بأنه سيتجه لرفع قضية على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم الحصول على مستحقاته والتي تصل إلى 3 ملايين يورو.

الصحيفة أضافت أن اللاعب أبلغ إدارة النصر بأنه سيمنحهم فترة مهلة حتى شهر مارس المقبل من أجل حل هذه الأزمة.

وكان كريستيان لاجروتا، وكيل البيروفي كريستيان راموس، قد أبدى تعجبه من طريقة تعامل النادي السعودي، مع موكله في الفترة الأخيرة.

ونشر حساب النصر على "تويتر" مقطع فيديو يوم الأربعاء الماضي، ودع فيه راموس، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى 2021.