جروس يحدد أولى احتياجاته في فترة الانتقالات الشتوية

المدرب السويسري يعد الأهلي بتقديم تقريرًا به كل متطلبات الفريق.

حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، مركزًا واحدًا يحتاج للتدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جروس وعد إدارة الأهلي أيضًا بتسليمها تقريرًا متكاملًا عن احتياجاته العناصرية، وذلك عقب نهاية المعسكر المقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن جروس يضع التعاقد مع قلب دفاع بدلًا من البوسني زوكانوفيتش، أولوية قصوى بالنسبة له في الشتاء المقبل.

المدرب السويسري قد يؤجل باقي خياراته إلى حين دراسة وضع الفريق بشكل كامل، ومنح فرص أكبر لباقي اللاعبين الأجانب، قبل تحديد قراره النهائي حول المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية.

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الأهلي يضم ضمن صفوفه 7 لاعبين محترفين وهم: "عمر السومة، دجانيني تفاريس، سوزا، لوكاس ليما، زوكانوفيتش، ساريتش، يوسف بلايلي".

ويسعى جروس لإعادة الأهلي إلى المنافسة على الدوري السعودي الموسم الحالي، بعد فترة من التعثر التي شهدها الفريق مع بداية الموسم الحالي.

وتولى جروس مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الكرواتي المقال، برانكو إيفانكوفيتش، بسبب سوء نتائج الفريق.