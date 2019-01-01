كريستيان جروس: أغلقنا ملف الكونفدرالية ونستعد للدوري

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن ما قدمه لاعبيه قدموا أداء جيد خلال مواجهة نصر حسين داي الجزائري، بكأس الكونفدرالية.

جروس قال خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "اللاعبين حققوا المطلوب بالتأهل، ولكن نسعى لمواصلة المنافسة في جميع البطولات".

المدرب السويسري تابع: "الجهاز الفني والفريق أغلقوا ملف بطولة كأس الكونفدرالية في الوقت الحالي، بعد التأهل لربع نهائي البطولة".

#الهلال لم يخسر أي مباراة في عام 2019.✅#الهلال لم يستقبل أي هدف في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.✅ pic.twitter.com/zCf1sYC53C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 17, 2019

كريستيان جروس أردف: "توقعت صعوبة اللقاء خاصة وأن الفريق الجزائري كان يسعى للمكسب وأن اللعب على التعادل كان مغامرة والزمالك تأهل عن مجموعة صعبة وعلينا التركيز بصورة أكثر في المستقبل".

واختتم جروس تصريحاته قائلًا: "سعيد باكتمال صفوف الفريق خاصة وأن الزمالك يلعب جميع مبارياته حتى نهاية الموسم بهدف تحقيق الفوز محليا وإفريقيا".

الزمالك نجح في الصعود إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، متصدرًا للمجموعة الرابعة، بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري في عقر داره.