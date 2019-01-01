كريستيانو رونالدو: يمكننا العودة ضد أتلتيكو مدريد

"لا أحد توقع خسارة الذهاب" وفقاً للبرتغالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اعتقاده بقدرة فريقه على العودة من خسارته أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو لقناة يوفنتوس:"الفريق واثق بقدرته على تقديم مباراة عظيمة، يمكننا أن نعيش ليلة مميزة في الملعب والمدرجات".

وأضاف:"أتلتيكو قوي للغاية والكل يعرف ذلك، لا يأخذ المخاطرة ويدافع ويلعب على المرتدات، ولكننا جاهزين، نريد فعل أي شيء للفوز عليهم والتفاصيل هي ما يصنع الفارق".

وأوضح:"نريد الوصول إلى ربع النهائي، وهذا هو حال الكرة، لا أحد توقع خسارة الذهاب ولكن أي شيء يمكن حدوثه، يجب أن نرد بشكل مناسب في ملعبنا وأمام جماهيرنا".

وكان الفريق قد سقط بهدفين دون رد في ملعب أتلتيكو "واندا ميتروبوليتانو"، ويحتاج للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل بدون ركلات الترجيح.