كريستيانو رونالدو يقود قائمة البرتغال لنهائيات دوري أمم أوروبا

فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغالي يعلن قائمة الفريق لمباراة نصف نهائي دوري أمم أوروبا ضد سويسرا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي عن قائمة فريقه لمباراة سويسرا في نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أعلنه حساب المنتخب البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وظهر من خلاله قيادة كريستيانو رونالدو للقائمة.

الموهبة جواو فيليكس تم استدعائه في قائمة البرتغال لدوري الأمم الأوروبية.. يمكن أن نراه للمرة الأولى مع الفريق الشهر القادم 👕🇵🇹 pic.twitter.com/aNLUnYxWLn — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: بيتو، روي باتريسيو، خوسيه سا.

الدفاع: رافائيل جوريرو، ماريو روي، نيلسون سيميدو، جواو كانسيلو، روبين دياز، بيبي، خوزيه فونتي.

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الوسط: برونو فيرنانديز، دانيلو بيريرا، ويليام كارفاليو،بيتزي، روبين نافاس، جواو موتينيو.

الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، دييجو جوتا، دييجو سوزا، جواو فيليكس، جونزالو جيديس، رافا سيلفا.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي سيواجه نظيره السويسري في نصف نهائي البطولة بينما تواجه هولندا إنجلترا في نصف النهائي الآخر.