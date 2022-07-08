كريستيانو رونالدو يقدم قميص مانشستر يونايتد 2022-2023.. ودليل آخر على اقتراب الرحيل

إشارة أخرى على المغادرة؟

رغم أن كريستيانو رونالدو قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بأنه سيرحل عن الفريق بهدف المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن البرتغالي لا يزال صاحب الصورة الدعائية الأهم بين لاعبي اليونايتد بالتأكيد.

وقد ظهر رونالدو بشكل اعتيادي في منشورات الإعلان الرسمي عن طاقم الفريق لموسم 2022-2023 والتي شهدت العودة لتصميم سابق ونمط ياقات الماضي ذات اللون الأبيض التي ارتداها عملاق ملعب أولد ترافورد لأوقات سابقة عديدة في تسعينيات القرن العشرين.

إذا كانت مشاركة رونالدو في الحملة الدعائية لقميص الموسم المقبل لم تتأثر، إلا أن هناك عاملًا دعائيًا آخر قد تأثر بهذا القرار.

فقد تم تعليق إعلان دعائي شارك فيه رونالدو حول الموسم التحضيري وجوليتي تايلاند وأستراليا، وشارك فيه كلًا من إريك كانتونا وديفيد بيكهام، فيما بدا أنه دعاية للقميص رقم 7 ذي السجل التاريخي في مانشستر يونايتد.

هذا الإعلان تم تعليقه، ويبدو أن الاتجاه لإخفاء صورة رونالدو منه وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكان رونالدو قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برحيله عن الفريق نظرًا للرغبة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي أنباء استطعنا أن نؤكدها لكم في "جول".

لم يتأهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي نظرًا لحلوله في المركز السادس بلائحة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال.

مانشستر يرد رسميًا

وأعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي سبب غياب كريستيانو رونالدو عن رحلة الموسم التحضيري إلى تايلاند.

وأكد النادي في إعلان رسمي أن رونالدو لن يكون ضمن الفريق المسافر إلى تايلاند وأستراليا نظرًا "لأسباب عائلية فضل إطالة مدة التعامل معها".