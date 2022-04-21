كريستيانو رونالدو يرد على جماهير ليفربول بعد دعم أنفيلد

لا تزال أصداء اللقطة الرائعة التي حدثت في ملعب أنفيلد في الدقائق الأولى من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد حين توقف مشجعو الريدز عن غناء نشيد "لن تسير وحدك أبدًا" لدعم رونالدو بعد وفاة مولود له.

واضطر رونالدو إلى الغياب عن المباراة دعمًا لشريكته جيورجينا، وذلك بالاتفاق مع مانشستر يونايتد.

رونالدو ممتن

وعبر رونالدو عن امتنانه لمشجعي ليفربول على هذه اللقطة في أنفيلد، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة باللاعب.

البرتغالي نشر الفيديو الخاص بدعم الجماهير له وكتب: "عالم واحد.. رياضة واحدة.. عائلة عالمية واحدة.. شكرًا أنفيلد، أنا وعائلتي لن ننسى أبدًا تلك اللحظة من الاحترام والتقدير".

وكانت شقيقة رونالدو إيلما، قد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا: "شكرًا لك على هذا يا ليفربول، لن ننسى أبدًا ما فعلتوه اليوم".

بينما نشرت كاتيا، إحدى أقرباء رونالدو قائلًا: "طريق وراء كرة القدم" بينما نشرت والدة رونالدو دولوريس أفييرو نصوصًا من الإنجيل.

وكذلك تبادل الناديان كلمات الإشادة، خصوصًا من طرف يونايتد الذي ثمّن سلوك مشجعي ليفربول على ملعب أنفيلد، رغم إرث التنافس الكبيرين في كرة القدم الإنجليزية.

اللقطة كانت الأبرز ضمن فوز كبير لليفربول على مانشستر يونايتد 4-0 كرس به الريدز تفوقهم هذا الموسم على فريق أولد ترافورد بعد الفوز ذهابًا 5-0.

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