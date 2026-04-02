كريستيانو رونالدو وناديه متهمان في تقرير لاذع بالتخلف عن السداد

أعرب نادي فلامنغو البرازيلي، عبر بيان رسمي على قناته الخاصة، عن استيائه من نادي ألميريا. ويُذكر كريستيانو رونالدو في البيان، حيث أصبح شريكاً في ملكية النادي الإسباني منذ شهر فبراير.

أصدر فلامنغو بيانًا قويًا موجهًا إلى ألميريا. يطالب النادي البرازيلي بسداد دين يعود إلى أغسطس 2022، بعد انتقال المهاجم لازارو فينيسيوس (24 عامًا).

يبدأ البيان بانتقاد لاذع للنادي الواقع في جنوب إسبانيا: "يدين ألميريا لفلامنغو بحوالي 1.8 مليون يورو عن فترة 590 يوماً." بعد ذلك، تم ذكر مهاجم النصر أيضاً. "في فبراير، استحوذ كريستيانو رونالدو على 25% من النادي الإسباني." وبذلك يشير فلامنغو إلى أنه مسؤول بشكل مشترك عن تصرفات النادي الأندلسي.

ويوضح باقي البيان هذه الاتهامات بشكل أكثر تفصيلاً. "ألميريا متأخرة في السداد منذ 590 يوماً، وقد تراكمت عليها ديون تقدر بأكثر من 1.8 مليون يورو، مما يشكل تجاهلاً صارخاً للاتفاقات المبرمة وقواعد كرة القدم الدولية."

كما يزعم فلامنغو أن الفيفا قد اعترفت بالديون، لكن ألميريا ترفض الدفع.

لذلك، سيتخذ النادي خطوات إضافية ويحيل النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS). ويثق النادي في أن الجهة المختصة سترد بشكل مناسب على هذا السلوك.

كان حلم اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 41 عامًا هو المساهمة في كرة القدم خارج الملعب أيضًا. أوضح رونالدو في فبراير سبب اختياره للاستثمار في النادي الإسباني. وقال المهاجم البارز: "ألميريا هو نادٍ إسباني يتمتع بأساس قوي وإمكانيات نمو واضحة".