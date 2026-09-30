"سأكشف عن الأسباب الكامنة وراء قراري" .. كريستيانو رونالدو يصدر بيانًا رسميًا بعد مغادرة معسكر البرتغال غضبًا من جورج جيسوس

وكتب الدون عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررتُ مغادرة المعسكر التدريبي للمنتخب. وفي الوقت المناسب، سأكشف للشعب البرتغالي حقيقة الأسباب الكامنة وراء رحيلي عن المنتخب الوطني، الذي لطالما كرّستُ نفسي لخدمته".

وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، بلا استثناء".

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت مسيرة هذه الأسطورة الكروية مع المنتخب الوطني قد انتهت نهائيًا.

وقد دخل رونالدو والمدرب الوطني جورج جيسوس في خلاف منذ عدة أيام. فقد اضطر المهاجم إلى البقاء على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة في المباراة ضد النرويج (التي انتهت بفوز البرتغال 1-2)، وبدا غاضبًا بشكل واضح من ذلك. كما قرر عدم توجيه الشكر إلى مشجعي الفريق الزائر الذين رافقوا الفريق في رحلته.

ثم سافر رونالدو مع المنتخب الوطني إلى الدنمارك، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الدوري الأمم القادمة يوم الخميس. لكن رونالدو لم يشارك في تدريبات يوم الأربعاء، وقد غادر بالفعل إلى مدريد.

"لم يرفض التدريب. لا توجد أي مشكلة مع رونالدو"، هكذا بدأ جيسوس حديثه في بداية مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء. لكن الكلمات التي قالها بعد ذلك، وفقًا لصحيفة«ماركا»، هي على الأرجح السبب وراء قرار المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا.

جيسوس قال نصًا: "يمكنني أن أعد بما أشاء. أنا المدرب. أخبرت رونالدو أنه لن يلعب. سأضعك على مقاعد البدلاء. إذا احتجت إليك لمدة 30 دقيقة، فستلعب؛ وإلا، فلن تلعب. لا يمكن لأي لاعب أن يغير رأيي. لا هو، ولا أي شخص آخر في عالم كرة القدم. ولا أي رئيس اتحاد. أبدًا، لا أحد على الإطلاق."

وهو ما أسفر عن قرار صاروخ ماديرا بمغادرة معسكر كوبنهاجن نهائيًا، وإصدار بيان التوضيح.



