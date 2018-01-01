أليجري: رونالدو تغير بعد شارة القيادة ومواجهة أتلتيكو صعبة

المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد على صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق ليوفنتوس عن سعادته بالمستويات التي يقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والسيدة العجوز الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للبيانكونيري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه المقبل أمام روما في الدوري الإيطالي.

وقال أليجري: "رونالدو سيلعب في الغد أمام فريق روما، لقد تحسن كثيرًا منذ أن نال شارة قيادة الفريق، ولدينا العديد من النجوم الكبار في دفاع الفريق مثل بن عطية وبونوتشي وروجاني وبرزالي".

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وأضاف عن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا: "ستكون مباراة قوية للغاية لكن لدينا ميزة لعب مباراة الذهاب خارج أرضنا والعودة في إيطاليا".

وأكمل عن تجديد اليكس ساندرو: "أنا ممتن لأنه جدد تعاقده لأنه من الصعب هذه الأيام أن تجد لاعبًا مثله في ذلك المركز الذي يشعره".

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واختتم بالحديث عن حالة كوادرادو: "هو حاليًا في ألمانيا، وهم من سيقررون إذا ما كان سيخضع للجراحة أم للعلاج، أما كانسيلو فلا يزال في فترة التأهيل".

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيدخل لقاء الغد وهو في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة بينما يحل روما في المركز السابع برصيد 24 نقطة فقط.