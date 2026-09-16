طللب كريستيانو رونالدو من "العذراء مريم" ألا يتوج ليونيل ميسي بكأس العالم!

جلس اللاعب البرتغالي في خشوع وطلب الرجاء أمام تمثال لـ "سيدة السلام" (العذراء مريم) لنيل أمنية خاصة: وهي أن يخسر المنتخب الأرجنتيني، بقيادة غريمه التاريخي ليونيل ميسي، أمام المنتخب الألماني. وقد قُبل طلبه، ووجسّد ذلك هدفُ ماريو جوتزه في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الثاني.





في مايو الماضي، كان المهاجم البرتغالي قد صرح قائلاً: «أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع وأشكر الرب دائماً على كل ما يمنحني إياه. لا أطلب منه شيئاً، بل أشكره فقط على حماية عائلتي وأصدقائي. أنا كاثوليكي، لذا أحاول دائماً أن أشكره على كل ما أملك».



















