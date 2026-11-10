"إنه متقدم على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".. ستيفن جيرارد يفاجئ لامين يامال ويحذره من خيانة برشلونة!

أشاد الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد في برنامج "Overlap Daily"، بالجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ بل إن نجم ليفربول السابق وضع جناح العملاق الكتالوني برشلونة، في مرتبة أعلى من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

"إنه متقدم أكثر مما كان رونالدو في سن التاسعة عشرة.. لقد لعبتُ ضد ميسي عندما كنتُ لاعباً شاباً، ومن المحتمل أنه متقدم أيضاً أكثر مما كان ليو في ذلك الوقت"؛ هكذا أشاد جيرارد بشدة بيامال.

ويؤمن جيرارد إيمانًا راسخًا بأن يامال قادر على الوصول إلى مستوى رونالدو وميسي على المدى الطويل؛ لكن نجم برشلونة يجب أن يظهر نفس الشغف والثبات، اللذين أظهرهما هذان الأسطورتين.

وكان الأسطورة الإنجليزية قد أشاد بيامال الأسبوع الماضي على قناة "TNT Sports"؛ قائلًا: "نحن نتحدث هنا عن نجم عملاق. إنه ظاهرة فريدة. الأرقام التي يسجلها حاليًا – الأهداف والتمريرات الحاسمة – مذهلة، بل ومخيفة تقريبًا.. سيكون من دواعي سروري بلا شك أن أكون حاضرًا في الملعب الليلة وأشاهده وهو يؤدي عمله عن قرب"، وذلك قبل مباراة برشلونة وأستون فيلا الإنجليزي.

كما قام جيرارد بتوجيه نصيحة إلى يامال بالبقاء مخلصاً للعملاق الكتالوني؛ بالقول: "برشلونة ينافس كل موسم على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.. أنت تلعب كل أسبوع أمام 100 ألف متفرج، كما أنك لاعب أساسي في المنتخب الوطني؛ لماذا قد ترغب في الرحيل أبداً؟".

واحتفل يامال هذا الصيف بعيد ميلاده التاسع عشر. وبعد أسبوع واحد، فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم. وقبل عامين، توج الجناح بلقب بطل أوروبا.

وقد فاز الجناح الهجومي بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة؛ بالإضافة إلى ذلك، حصد يامال كأس إسبانيا، كما فاز بكأس السوبر الإسباني مرتين.