كريستيانو رونالدو: كنت على بعد خطوة من الانضمام لآرسنال

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يؤكد أنه كان على بعد خطوة وحيدة من الانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي عن تفاصيل جديدة حول علاقته بفريق آرسنال.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب ضمن حوار كامل وأكد خلالها أنه كان على مقربة من الانضمام للمدفعجية قبل مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: "ما تم تداوله في هذا الشأن حقيقي، لقد كنت قريبًا للغاية من الانضمام لهم وعلى بعد خطوة واحدة في الواقع وأريد أن أعتذر على عدم إتمام الصفقة".

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وأضاف :"ربما الصفقة لم تتم لكنني لدي إعجاب كبير بهم وأقدر ما قاموا به من أجلي خاصة آرسين فينجر لكن في كرة القدم لا تعرف ما الذي سيحدث وهذه هي الحياة".

وأكمل: "أنا أقدر آرسنال بشكل كبير فهو نادي رائع وأنت - بيريس مورجان مقدم الحوار - تشجعهم، لكنك تقوم بتشجيع يوفنتوس الآن".

جدير بالذكر أن فشل انضمام رونالدو للآرسنال كان اتفاق إدارة مانشستر يونايتد على مقابل مادي أفضل مع نظيرتها في سبورتنج لشبونة عقب مشاهدة السير أليكس فيرجسون لرونالدو في ودية بين الفريقين.