بداية ونهاية: رونالدو سلم الراية لنجله ولكن .. عذرًا كريستيانو جونيور فالسير على درب أبناء زيدان "صعب"!

الأب يسدل الستار على مسيرته الدولية، المرصّعة بالإنجازات، بأسوأ طريقة ممكنة، رحيل كان وشيك بعد كأس العالم 2026، ثم محاولات الاتحاد البرتغالي لإقناعه بالاستمرار، ومن ثمّ صدامه مع المدرب جورج جيسوس، وخلال تلك الأحداث، نجد كريستيانو "الابن" يشق طريقًا جديدًا نحو حلمه الكبير.

وحمل "كريستيانينيو" القميص رقم "18"، ليشارك مع منتخب البرتغال تحت 17 عامًا، لأول مرة، بعد 3 أيام فقط من إعلان رونالدو عن اعتزاله الدولي، حيث شارك في الدقيقة 73 من مباراة أندورا، التي شهدت فوز "ناشئي البحّارة" برباعية نظيفة، في تصفيات كأس أوروبا، فيما ظل على مقاعد البدلاء في مباراة بلغاريا، التي انتهت بالتعادل (1-1).

إفساد حلم رونالدو .. والأمل في النصر

في البداية، يجب أن تدرك - عزيزي القارئ - بأن موقف رونالدو من جورج جيسوس، أكبر من مجرد لاعب شعر بـ"الغدر" مرتين، فقرر مغادرة المعسكر ومن ثمّ الاعتزال، بل يمكن القول، وفق المعطيات الحالية، إن جيسوس وجّه ضربة قوية لحلم كان يراود كريستيانو، وذكره علنًا بأن يلعب مباراة برفقة نجله، رغم مؤشرات اقتراب "الأب" من الاعتزال في وقت سابق، بينما لا يزال "الابن" يشقّ طريقًا نحو حلم المنتخب الأول، الأمر الذي كان ليجعل هذا الحلم أقرب للحدوث مع النادي، مقارنة بالمنتخب، إذا ما قرر النصر أن يمنح رونالدو ذلك الحلم الكبير، ولو في مباراة ودية.

هل يسير كريستيانينيو على درب أبناء زيدان؟

ورغم أن كريستيانو الابن لا يزال في "ظل" والده، في مرحلة التأسيس، بالانضمام لأكاديميات الأندية التي يلعب رونالدو بقميصها، إلا أنه ربما بدأ يضع أحجار البناء لمستقبل خاص به، خاصة وأنه فاز بلقب دوري الناشئين مع النصر، قبل أن يفعلها "الدون" مع الفريق الأول في دوري روشن، فضلًا عن إسهاماته التهديفية، ومشاركته مع منتخب البرتغال تحت 15 و16 عامًا، وتحقيق ألقاب دولية.

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ولكن، بمنظور أبناء زين الدين زيدان، الذين قرروا أن يخرجوا عن عباءة والدهم بطريقتهم الخاصة، وآخرهم إلياس زيدان، الذي أثار جدلًا بعد توقيعه لنادي ريد ستار الفرنسي، حيث اكتفى بكتابة اسمه فقط على ظهر قميصه دون إضافة اسم أبيه، وعلّل ذلك بأنه يفتخر بإنجازات عائلته، إلا أنه يطمح لبناء مسيرته الاحترافية الخاصة، والهروب من الأضواء المسلّطة عليه، لكونه ابن الأسطورة الذي يدرّب منتخب فرنسا الأول، فهل يمكن أن نشاهد كريستيانو "الابن" يسير في هذا الدرب؟ الإجابة هي "صعب".

التفسير لا يحمل تقليلًا من إمكانيات "الابن"، الذي أشاد به والده وقال عنه إنه يحمل بنية جسمانية أفضل منه عندما كان في سنّه، إلا أن آخر الأنباء الواردة حول تواصل الاتحاد البرتغالي مع رونالدو الأب باستمرار من أجل تنظيم حفل وداع تاريخي يليق به، إلا أنه يرفض اللعب تحت قيادة جورج جيسوس "مجددًا"، وكأن هناك حالة من الشعور بالذنب، تجاه رونالدو الذي صرّح بأنه كان بصدد الاعتزال فعلًا بعد المونديال، وهم من أعادوه ليشاهد هذا المصير.

الخلاصة من ذلك، أن الاتحاد البرتغالي لن يجامل "نجل" رونالدو بالطبع، بل إنه ماضٍ في طريقه لكتابة اسمه في عالم كرة القدم، إلا أنه تسلم راية مطلية بالذهب من والده، ولكنها مرقّعة أيضًا، ستجعل من الصعب أن يخرج عن عباءة الأب، في ميدان كان شاهدًا على أسطورة كروية لا تُنسى، ونهاية مليئة بالأزمات، ستجعله مجبرًا على تسليط الأضواء عليه، خاصة وأن جماهير رونالدو التي خرجت للدفاع عنه بعد رباعية الدنمارك، في دوري الأمم الأوروبية بالأمس، ستنتظر على أحرّ من الجمر، أن يسير الابن على درب أبيه، من حيث الغزارة التهديفية وتحقيق الانتصارات، خاصة وأننا لمسنا ذلك في تجربة كريستيانينيو مع "ناشئي" النصر، وخروج الشائعات باستمرار حول تحقيقه انتصارات كاسحة وأهداف غزيرة في شباك خصومه.