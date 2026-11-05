كواليس تجاهل كريستيانو رونالدو لاتصالات جورج جيسوس .. ومدرب البرتغال يعلق على اعتزاله: كنت بحاجة له!

وكان هناك شخصية بارزة على وجه الخصوص لم تكن على علم بالأمر: مدرب المنتخب الوطني جورج جيسوس. فقد كان المدرب البالغ من العمر 72 عامًا يحاول بالفعل منذ عدة أسابيع الاتصال برونالدو.

لكن محاولاته باءت بالفشل. فلم يرد النجم على رسائل جيسوس وتجاهله تمامًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ريكورد».

بل إن الصحيفة الرياضية البرتغالية تؤكد أن جيسوس كان ينوي الاتصال برونالدو يوم الجمعة، أي قبل يوم واحد من إعلانه اعتزاله. كان المدرب الوطني يريد ببساطة استدعاء المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا للمشاركة في فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكتبت صحيفة «ريكورد»: «لم يرد رونالدو على رسائل المدرب الوطني خلال الأسابيع الماضية. لقد انقطعت العلاقة بينهما نهائياً بعد الأحداث التي وقعت في كوبنهاجن».

وتشير الصحيفة بذلك إلى الخلاف الذي نشب بين رونالدو وجيسوس بين مباراتي المنتخبين ضد النرويج والدنمارك. فقد تم إبقاء الهداف البارز على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى، وهو ما أثار استياء رونالدو.

وفي الفترة التي سبقت المباراة ضد الدنمارك، غادر اللاعب الغاضب معسكر المنتخب البرتغالي. وبعد محادثة تصالحية مع رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا، الذي كان الوحيد هذا الأسبوع الذي علم بخبر اعتزال رونالدو الوشيك، بدا أن الأجواء قد هدأت. ومع ذلك، تحت قيادة جيسوس، رفض الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية المشاركة مع منتخب البرتغال، ولذلك أعلن رونالدو نهاية مسيرته الدولية.

تعليق جورج جيسوس على اعتزال رونالدو

من جانبه، أكد جورج جيسوس أنه كان لا يتمنى اعتزال الدون حاليًا، مشددًا على حاجته له، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احترام قرار القائد.

وقال جيسوس في تصريحاته للصحفيين: "كريس مرجع عالمي للبرتغال وللمنتخب. لقد قدم الكثير للمنتخب طوال هذه السنوات. إنه رمز للشباب البرتغالي. أغلبية معجبيه هم من الشباب. لقد سنحت لي الفرصة لمشاركة عام معه في النصر. سيبقى دائماً مرجعاً للمنتخب، وتاًريخنا. لقد طلبتُ وضع صورة كبيرة له في قاعة المؤتمرات. إنه قراره".

وأضاف: "لقد سنحت لنا الفرصة للحديث عن هذا الأمر قبل القائمة الأولى. طلبتُ منه الاستمرار معي، لأني كنت بحاجة لأن يكون بجانبي، ولكن يجب عليّ أن أقبل قراره. سيبقى دائماً في قلب البرتغاليين وفي المنتخب. لا مفر من ذلك. وسيبقى دائماً مرجعاً في كرة القدم البرتغالية".