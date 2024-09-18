قصة ارتباط كريستيانو رونالدو وجورجينا .. أبهرها بـ"البوجاتي" وتخفى بشعر مستعار في باريس من أجلها!

أسرار تذاع لأول مرة في فيلم "أنا جورجينا"

روى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي وصديقته جورجينا رودريجيز، كواليس جديدة من حياتهما العاطفية، حيث كشف الصديقان تفاصيل اللقاء الأول وتطور العلاقة بينهما.

وشرت منصة "نتفليكس" الحلقة الأولى من الموسم الثالث للفيلم الوثائقي "أنا جورجينا"، اليوم الأربعاء، والذي قالت خلاله: "لقائنا الأول كان مبهرًا، في أحد الأيام وأنا أغادر عملي في جوتشي رأيت رجلًا وسيمًا يصل طوله إلى مترين مع أولاده (تقصد رونالدو)، تجمدت في مكاني وتوقف أمامي جونيور (الابن الأكبر لكرستيانو)، ثم ألقى رونالدو عليّ التحية وقمت بالرد عليه".

وأضافت: "غلبني الحياء فلم أقدر على النظر إليه، سألني كريستيانو عما إذا كنت سأذهب إلى حدث ما خاص بجوتشي، فأجبت بالإيجاب، وقلت أنا أيضًا مدعوة وسأذهب، وظل هذا يشغل تفكيري طول اليوم، ماذا سأرتدي الليلة؟ تسريحة شعري؟ وعند وصولي كان رونالدو يبدو مذهلًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"شربنا القليل من الشامبانيا وبعدها حضرنا حفل العشاء، لم أرغب في تركه هذه الليلة، إلا أن افتراقنا حفز بداخلنا الشوق إلى لقاء آخر، كنت أراسله كثيرًا وأخلق الفرص حتى ألتقيه مجددًا، ومن ثم أتى إلي واصطحبني للعشاء مرة أخرى في منزله".

وأكمل رونالدو الحديث، قائلًا: "منذ أول لحظة رأيتها أصابني التوتر واقتحمت قلبي، بعد أول عشاء جمعنا طال الحديث بيننا تدريجيًا، ثم تطورت علاقتنا بلا ضغوط، لم نكن متعجلين واستمر الأمر لمدة شهرين، وبعدها لم نر بعضنا كثيرًا، بسبب ارتباطي بمباريات مع المنتخب".

وأردف: "بعد عودتي كنت أذهب لاصطحابها من العمل بعد المباريات بإحدى سياراتي الفارهة (بوجاتي)، كان هذا الأمر يبهرها ويثير الضجة بين زميلاتها، لكنه كان أمرًا طبيعيًا بالنسبة لي".

وواصل: "في المرة الأولى التي سافرنا فيها سويًا كانت إلى باريس، لكن فريق عملي نصحني بارتداء شعر مستعار ووشاح مع سترة كبيرة لأتخفى من الجمهور ونشعر بالخصوصية والراحة، ومن ثم ذهبنا إلى ديزني لاند".

وتابع مازحًا: "في نقطة ما، كنا نستقل أحد الألعاب وانزلق الشعر المستعار حاولت تثبيته لكن الأطفال لاحظوا ذلك وعرفوا أنني كريستيانو، أعدت تثبيته لكن هذه كانت واحدة من أمتع اللحظات بيننا لأنها ذكرتني بالطفولة وكأننا أصدقاء مراهقين نتخفى بعد المدرسة".