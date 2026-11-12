الرد السعودي جاء سريعًا .. حقيقة مفاجأة الإعلام التركي عن انتقال كريستيانو رونالدو من النصر إلى فنربخشه

هل يرحل الدون في الشتوية عن العالمي؟
فجر الإعلام التركي مفاجأة من العيار الثقيل عن اهتمام فنربخشه بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بل إن النادي السعودي لن يتحصل على أي مقابل مادي من وراء تلك الصفقة، فما هي الحقيقة؟
ماذا حدث؟
قبل ساعات، خرج الصحفي التركي ياغير سابوندجوغلو زاعمًا أن هناك وكيل وسيط، استطلع إمكانية انتقال صاروخ ماديرا من العالمي إلى فنربخشه.
وبحسب التقارير المنتشرة في الوسط الرياضي التركي فإن هناك احتمالية لتوفير عقد رعاية لرونالدو مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يرفع عن كاهل فنربخشه عبء الصفقة ماليًا.
بل وتطرقت التقارير المنتشرة إلى أن تلك الخطوة قد تقود الدون لفسخ عقده مع النصر، الذي يمتد لنهاية يونيو 2027، كي ينضم للدوري التركي مجانًا.
مسؤول نصراوي سابق يكشف الحقيقة
مع كثرة التساؤلات في الوسط النصراوي حول حقيقة ما يتردد في الجانب التركي، كشف سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، نافيًا احتمالية رحيل الدون عن العالمي في يناير.
السبيعي طمأن جمهور النصر مؤكدًا أن ما يعيق رحيل صاروخ ماديرا في الشتاء المقبل هو ارتباطه بعقد مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سيتم تفعيله بنهاية الموسم الجاري، يكون بموجبه سفيرًا للكرة السعودية.
وكتب مدير الإدارة القانونية السابق في النصر نصًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بعد نهاية الموسم راح يتفعل عقده مع الرابطة، لذلك كل الأحاديث عن انتقاله بالشتوية غير صحيحة".
وماذا بعد؟
من ناحية رونالدو فتركيزه حاليًا منصب بشكل كبير مع النصر، بعدما أعلن اعتزاله الدولي مؤخرًا، على خلفية أزمته مع مدرب البحارة جورج جيسوس.
ويسعى الدون للوصول لحلم الألف هدف مع العالمي، حيث وصل رصيده حاليًا إلى 985 هدفًا.
عرض ملف تعريف المؤلف
لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
أخيرًا، أتشرف بمتابعتكم على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية..