الرد السعودي جاء سريعًا .. حقيقة مفاجأة الإعلام التركي عن انتقال كريستيانو رونالدو من النصر إلى فنربخشه

مشاركة تابع GOAL على جوجل

هل يرحل الدون في الشتوية عن العالمي؟

إعلان

فجر الإعلام التركي مفاجأة من العيار الثقيل عن اهتمام فنربخشه بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بل إن النادي السعودي لن يتحصل على أي مقابل مادي من وراء تلك الصفقة، فما هي الحقيقة؟

ماذا حدث؟

قبل ساعات، خرج الصحفي التركي ياغير سابوندجوغلو زاعمًا أن هناك وكيل وسيط، استطلع إمكانية انتقال صاروخ ماديرا من العالمي إلى فنربخشه.

وبحسب التقارير المنتشرة في الوسط الرياضي التركي فإن هناك احتمالية لتوفير عقد رعاية لرونالدو مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يرفع عن كاهل فنربخشه عبء الصفقة ماليًا.

بل وتطرقت التقارير المنتشرة إلى أن تلك الخطوة قد تقود الدون لفسخ عقده مع النصر، الذي يمتد لنهاية يونيو 2027، كي ينضم للدوري التركي مجانًا.

إعلان إعلان

مسؤول نصراوي سابق يكشف الحقيقة

مع كثرة التساؤلات في الوسط النصراوي حول حقيقة ما يتردد في الجانب التركي، كشف سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، نافيًا احتمالية رحيل الدون عن العالمي في يناير.

مواضيع ذات صلة

السبيعي طمأن جمهور النصر مؤكدًا أن ما يعيق رحيل صاروخ ماديرا في الشتاء المقبل هو ارتباطه بعقد مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سيتم تفعيله بنهاية الموسم الجاري، يكون بموجبه سفيرًا للكرة السعودية.

وكتب مدير الإدارة القانونية السابق في النصر نصًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بعد نهاية الموسم راح يتفعل عقده مع الرابطة، لذلك كل الأحاديث عن انتقاله بالشتوية غير صحيحة".

إعلان

وماذا بعد؟

من ناحية رونالدو فتركيزه حاليًا منصب بشكل كبير مع النصر، بعدما أعلن اعتزاله الدولي مؤخرًا، على خلفية أزمته مع مدرب البحارة جورج جيسوس.

ويسعى الدون للوصول لحلم الألف هدف مع العالمي، حيث وصل رصيده حاليًا إلى 985 هدفًا.