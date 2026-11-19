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في ورشة عمل إعلامية مهمة اليوم الخميس، عقدها مسؤولو رابطة الدوري السعودي للمحترفين ولجنة الرقابة المالية وقطاع شؤون الأندية؛ تم التطرق إلى عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع عملاق الرياض النصر، بالإضافة إلى التحذير من تبعات عدم الالتزام بالضوابط المالية.

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رونالدو يلعب في صفوف النصر، منذ يناير من عام 2023؛ بينما يخضع النادي العاصمي الكبير لـ"الرقابة المالية النشطة"، التي تحد من قدرته على إبرام الصفقات، بداية من صيف 2026.

معلومات كريستيانو رونالدو سرية

وعندما تم سؤال خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، عن عقد رونالدو مع النصر، وعمّا إذا كان ضمن برنامج الاستقطاب السعودي؛ رد قائلًا: "لا نستطيع الكشف عن معلومات ذات طابع سري".

وشدد أوريو خلال كلمته، على أن قرارات الأندية بشأن توجهاتها وكيفية توزيع ميزانياتها، يجب أن تبقى بيدها فقط.

هكذا يتدارك النادي الرقابة المالية النشطة!

ومن ناحيته.. رفض محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، الحديث بالتفصيل عن وضع النصر مع "الرقابة المالية النشطة".

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الجهني أشار إلى أن "الرقابة المالية النشطة" إجراء احترازي وليست عقوبة؛ حيث يوجد الآن 10 أندية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين خاضعة لها، وتم إبلاغها بالمدة المحددة لتصحيح أوضاعها.

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وأكمل عبدالله كبوها، رئيس لجنة الرقابة المالية، حديث الجهني؛ موضحًا أن هناك 3 مؤشرات يتم الاعتماد عليها عند تقييم وضع الأندية، وهي: "سداد المستحقات، وألا تتجاوز مصروفات الفريق الأول نسبة 75% من إيرادات النادي، ومؤشر الخسائر".

وأعلن كبوها أن أي نادٍ يستطيع تدارك أزمة "الرقابة المالية النشطة"؛ من خلال زيادة إيراداته، أو الاتجاه إلى بيع بعض اللاعبين.

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عقوبات عدم تصحيح الأوضاع

وأخيرًا.. كشفت الرابطة السعودية للمحترفين عن أن النادي الذي لا يصحح أوضاعه المالية، وفق المهلة المحددة له والضوابط المعتمدة؛ قد يكون معرضًا لعقوبات متفاوتة تشمل "الغرامة المالية أو المنع من التسجيل أو خصم النقاط"، وصولًا إلى الهبوط لدرجة أدنى، مع إمكانية الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.