"استحق العقاب لكن صدقوني هذه حقيقة ما حدث" .. كريستيانو رونالدو يكشف تفاصيل خلافه مع جورج جيسوس ويؤكد رفضه الاعتزال الدولي

واتهم رونالدو مدرب المنتخب جورج جيسوس بخرق وعده مرتين، وشرح الأسباب التي دفعته في النهاية إلى مغادرة معسكر التدريب للمنتخب البرتغالي.

يقول رونالدو إنه كان ينوي في الواقع إنهاء مسيرته الدولية بعد كأس العالم الصيف الماضي. لكن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) بيدرو بروينسا أصرّ خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة على بقائه لفترة أطول، وسأله أيضًا عن احتمال تعيين جيسوس.

وأضاف الدون: «أجبتُ رئيس الاتحاد بأنني أرى أنه سيكون الخيار الصحيح. ولذلك، كنتُ سعيدًا بصدق عندما تم تقديم المدرب الحالي للمنتخب».

بعد ذلك بوقت قصير، التقى رونالدو وجيسوس وجهًا لوجه. ووفقًا للمهاجم، أخبره المدرب الوطني أن وجوده «أساسي»، وقدم له برنامجًا معدلًا.

كان من المقرر أن يلعب رونالدو المباراة الأولى والأخيرة في فترة المباريات الدولية. حتى أن جيسوس اقترح ألا يسافر رونالدو إلى النرويج والدنمارك، لكن رونالدو رفض ذلك: «لم يكن هذا الامتياز بالبقاء في البرتغال ليكون مثالًا جيدًا».

في يوم المباراة في النرويج، تغير الوضع. لم يكن رونالدو يتوقع أن يلعب، إلى أن سأله جيسوس أثناء الغداء عما إذا كان قادراً على اللعب لمدة ثلاثين دقيقة.

عن ذلك يقول صاروخ ماديرا: «كان ذلك خارج نطاق خطة التعافي والتدريب الخاصة بي، لكنني وافقت بالطبع. فأجابني بأن عليّ الاستعداد، لأنني سألعب ثلاثين دقيقة».

بدأ رونالدو الإحماء منذ بداية الشوط الثاني، لكنه لم يُشرك في المباراة: «لقد خالف المدرب الوطني وعده لي».

بعد المباراة، لم يشكر رونالدو المشجعين الذين سافروا مع الفريق، معلقًا: «كان ذلك خطئي وما كان يجب أن يحدث. أقدم اعتذاري للبرتغاليين الذين دعمونا هناك بكل قوة».

وبعد يومين، جرت محادثة، حسب قوله، مع جيسوس وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر. ويؤكد رونالدو أنه تم الاتفاق على أن يعترف جيسوس خلال مؤتمره الصحفي بأن رونالدو لم يطلب أبدًا المشاركة في المباراة، وأنه كان من الخطأ جعله يقوم بالإحماء دون إشراكه.

لكن وفقًا لرونالدو، لم يتحقق شيء من ذلك: «لم يكن لهذا الموقف أي علاقة باجتماعنا. سمعت عبارات وعدوانية أعتقد أنني لا أستحقها». وبالنسبة للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، كان ذلك بمثابة تجاوز للحدود: «كانت هذه هي المرة الثانية التي ينكث فيها وعده لي». ثم حزم رونالدو أمتعته وغادر معسكر التدريب.

يتحمل رونالدو بنفسه مسؤولية هذا القرار، متابعًا: «يجب أن أعتذر لزملائي في الفريق لأنني غادرت معسكر التدريب. على الرغم من الخيانة الكاملة للثقة في وعد المدرب الوطني، لم يكن عليّ أن أفعل ذلك.»، بل إنه يرى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يجب أن يعاقبه: «لا ينبغي أن تكون هناك ظروف مخففة. أنا لست مجرد لاعب، أنا القائد، وهذا بالذات يعد ظرفًا مشددًا».

ومع ذلك، لا يوجد حديث عن وداع نهائي. يعد رونالدو بأنه سيأتي وقت لاحقًا لـ«مباراة أو أكثر من مباريات الوداع»، لكنه يرغب في الاستمرار في اللعب مع البرتغال في الوقت الحالي: «إذا كنت في حالة بدنية جيدة، وألعب مع ناديي، وآمل أن أسجل أهدافًا، فسأكون متاحًا للعب مع منتخبنا الوطني والفوز به بعد انتهاء فترة الإيقاف المفروضة عليّ». ويختتم بيانه بالقول: «هذه، صدقوني، هي الحقيقة المطلقة».







