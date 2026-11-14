وسط رسالة النصر .. الاتحاد البرتغالي يرفض الاستسلام أمام "تجاهل" رونالدو من أجل الوداع!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

مؤشر جديد على قرب اعتزال رونالدو النهائي..

إعلان

مع مرور 9 أيام على إعلانه بالاعتزال الدولي، ليسدل الستار على أزمته مع المدرب جورج جيسوس، إلا أن ملف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لم يُغلق بشكل نهائي، في الوقت الذي يتأهب فيه للاقتراب من حلم الألفية مع النصر.

وبدأت أزمة رونالدو بعد مغادرته فجأة لمعسكر منتخب البرتغال، في سبتمبر، بعد قرار المدير الفني جورج جيسوس، بعدم إشراكه في مباراة النرويج، في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، حيث وجه كريستيانو، وقتها، اتهامات إلى جيسوس بمخالفة وعده "مرتين" معه، بأنه كان سيمنحه فرصة المشاركة "بديلًا" في اللقاء، قبل أن تمر الـ90 دقيقة دون دخول الدون لأرض الملعب.

الاتحاد البرتغالي يكثف اتصالاته

وأشار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، إلى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لا يزال "يكثّف" اتصالاته مع كريستيانو رونالدو، من أجل عقد اجتماع، لبحث تنظيم مباراة وداعية تاريخية له، في ظل رفض الاتحاد لفكرة الاعتزال الدولي بتلك الطريقة، دون أن يتم وداعه بالشكل الذي يليه بمسيرته الطويلة مع "البحّارة".

إعلان إعلان

ورغم ذلك، إلا أن رونالدو رفض الاستجابة لكل الاتصالات، ليعطي إشارة واضحة إلى رفضه القاطع بالتعاون معهم، في ظل تواجد جورج جيسوس على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي.

مواضيع ذات صلة

رسالة النصر

وبالمصادفة، تزامنت أنباء رفض رونالدو للاستجابة لطلب الاتحاد البرتغالي، بنشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، لكريستيانو وهو يسير في مقر النادي، مع عبارة "طريق المجد .. سنكمله معًا".

إعلان

رسالة النصر جاءت "تحفيزية" لجماهيره، بشأن جاهزية القائد، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعه بالأهلي، في ملعب الإنماء، الجمعة المُقبلة، في القمة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

أفكار لمباراة الاعتزال

إعلان

وكان المريسل قد أشار أيضًا، إلى وجود عدة أفكار لإقامة حفل اعتزال كريستيانو رونالدو، وسط مؤشرات بأن تقام مع نهاية الموسم الحالي، ومن بينها أن تقام مباراة بين النصر ومنتخب البرتغال (بدون المدرب جيسوس)، كما يفكر الدون في إقامة المباراة بالرياض، ودعوة جميع اللاعبين والمدربين الذين يرى استحقاقهم التواجد فيها، بمن فيهم ليونيل ميسي.

وأشار أحد المقربين من رونالدو، إلى عمل مباراة تكريمية في مختلف القارات، كونه اللاعب الوحيد في العالم، الذي يحظى بجماهيرية تفوق شعبية كل منتخبات العالم.

إعلان

"كل شيء عالق في النصر"

وفي سياق متصل، أفاد الإعلامي محمد البكيري، بأن الإدارة الرياضية بالنصر، استقرت على تجديد عقد الثنائي جواو فيليكس وإينيجو مارتينيز، في محاولة لإيجاد سيولة مالية عبر أي ضمانات متوفرة قبل دخول فترة الانتقالات الشتوية.

إعلان

وأضاف البكيري، أن هناك توجه "مستثنى" بعدم التجديد مع كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده في الصيف، وكذلك الجناح السنغالي ساديو ماني، بداعي عدم الحاجة لخدماتهما الموسم المُقبل، ولتخفيض معدل الرواتب من جهة أخرى، في ظل القيود المالية المشددة المفروضة على النادي.

ونوّه البكيري بأن إدارة النصر استخدمت إحدى الروافع المالية المتاحة، بسداد مبلغ 200 مليون ريال، من أصل ديون تفوق 800 مليون.

إعلان

حلم ألفية رونالدو

وكان كريستيانو رونالدو قد صنع ما أشبه بـ"الانتفاضة" قبل فترة التوقف الدولي، بتسجيله "هاتريك" في مرمى الخلود، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

إعلان

ورغم كونها المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو بمباراتين متتاليتين في دوري روشن، هذا الموسم، إلا أنه أحيا آماله في الاقتراب أكثر من الألف هدف، فضلًا عن وصوله إلى 9 أهداف في 12 مباراة بجميع المسابقات، بواقع ثمانية في الدوري، وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع تبقي 15 هدفًا على حلم الألفية، فإن النصر يصارع مع رونالدو في أربع جبهات مختلفة، ما بين دوري روشن الذي يتبقى له 22 جولة، فضلًا عن كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، أي أن كريستيانو يملك رصيدًا وافرًا من المباريات التي تمكنه من تحقيق هذا الرقم قبل انتهاء عقده.