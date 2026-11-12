سيلعب دوره بنفسه .. كريستيانو رونالدو ينتج أول مسلسل درامي له عن كرة القدم!

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يواصل كريستيانو رونالدو توسيع إمبراطوريته بعيدًا عن أرض الملعب، من خلال إعلانه بدء إنتاج أول مسلسل تلفزيوني له، حيث يتعاون أيقونة البرتغال مع المخرج البريطاني البارز ماثيو فون في عمل درامي عن كرة القدم، يقدم فيه شخصيته.

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يدخل رونالدو عالم الإنتاج التلفزيوني؛ إذ بدأ نجم البرتغال السابق رسميًا العمل على أول مسلسل درامي له، وهو عمل درامي عن كرة القدم بعنوان "Day 1s"، ويواصل اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا توسيع محفظته التجارية بعيدًا عن أرض الملعب.

وقد تعاون مع المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون، للمشاركة في تأسيس "UR Marv Studios"، وهي شركة الإنتاج التي تقف وراء المشروع الجديد. ولن يقتصر دور رونالدو على كونه منتجًا تنفيذيًا للمسلسل فحسب، بل سيظهر أيضًا على الشاشة، حيث سيؤدي المهاجم الأسطوري دوره بنفسه في العمل الدرامي الكروي المنتظر بشدة.

كريستيانو يعلن عن مشروعه الجديد

ولجأ رونالدو إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليشارك حماسه تجاه المشروع مع قاعدة جماهيره الضخمة حول العالم، حيث أكد النجم الكبير، بدء التصوير في منشور بثّه لمتابعيه على إنستجرام البالغ عددهم 681 مليون متابع.

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وكتب المهاجم: "أخبار مثيرة! لقد بدأ للتو إنتاج أول عمل تلفزيوني لي، Day 1s. المزيد قادم!"، وأرفق الإعلان بسلسلة من الصور من كواليس موقع التصوير.

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ومن بين الصور التي شاركها لمحة من داخل غرفة ملابس برنتفورد، ما يلمّح إلى خلفية واقعية لكرة القدم الإنجليزية في المسلسل المرتقب.

دراما عالية الإثارة وطاقم تمثيلي نجومي

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يَعِد "Day 1s" بالغوص عميقًا في عالم أعمال كرة القدم الحديثة المربح وعالي المخاطر، ويتابع المسلسل القصة الخيالية لستانلي دالتون، وهو وكيل كرة قدم بريطاني مكلّف بالتنقل في البيئة الشديدة التوتر لصفقات انتقال اللاعبين.

ويؤدي الممثل البريطاني داميان لويس الدور الرئيسي لدالتون، وينضم إليه في طاقم العمل مغني الراب البريطاني الشهير ديف، وقد ظهر الاثنان في الصور الأولى للإنتاج التي شاركها رونالدو.

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وسيحظى العمل بمزيد من الحضور الكروي الأصيل إلى جانب مشاركة رونالدو، إذ تأكد ظهور نجم آرسنال وفرنسا السابق تييري هنري في المسلسل، حيث سيؤدي هو الآخر دوره بنفسه.

توسيع إمبراطورية بعيدًا عن أرض الملعب

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وسيتواصل الآن تصوير "Day 1s" مع اتجاه الإنتاج نحو تحديد موعد عرض نهائي، وسينتظر المشجعون بشغف مزيدًا من التحديثات من "UR Marv Studios" بشأن موعد وصول المسلسل إلى الشاشات.

وبالنسبة إلى رونالدو، يمثّل هذا المشروع التلفزيوني خطوة كبرى أخرى في مسيرته بعد اعتزاله اللعب الدولي، فبعد أن اعتزل مؤخرًا اللعب مع منتخب البرتغال، يسرّع اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا بوضوح استثماراته في صناعة الترفيه.