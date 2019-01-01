كريشتوف بيونتيك يتجاوز أرقام هيجواين مع ميلان

النجم البولندي كريشتوف بيونتيك يقدم مستويات طيبة للغاية مع ميلان ويعادل الرقم التهديفي لنظيره الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يقدم اللاعب البولندي كريشتوف بيونتيك نجم هجوم فريق ميلان الجديد مستويات كبيرة للغاية ورائعة في الفترة القصيرة التي ارتدى فيها قميص الروسونيري.

ويسجل كريشتوف بيونتيك في كل مباراة ويكون مؤثر مع الفريق، وكانت آخر تلك المباريات الأمس أمام كييفو في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

هدف الأمس وضع بيونتيك في مكان أفضل من نظيره الأرجنتيني جونزالو هيجواين المتنقل مؤخرًا لتشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ووصل بيونتيك للهدف رقم ثمانية له بقميص ميلان في كل البطولات من أصل تسعة مباريات خاضها مع الروسونيري، ليعادل رقم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وكان هيجواين الذي أعير من يوفنتوس في مطلع الموسم الجاري لميلان قد سجل ثمانية أهداف مع الفريق لكن في 22 مباراة بكل البطولات خلال النصف الأول من الموسم.

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جدير بالذكر أن بيونتيك يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدف بالتساوي مع كل من فابيو كوالياريلا وكريستيانو رونالدو.