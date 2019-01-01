كريستنسن يلمح لبقاء هازارد رفقة تشيلسي بالموسم المقبل

اللاعب الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع فريق تشيلسي يؤكد أن إدارة النادي ستحاول الإبقاء على كافة عناصر الفريق بالموسم المقبل عقب الإيقاف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الدنماركي أندرياس كريستنسن أن إدارة فريقه لا تفكر في التخلي عن أي من نجوم البلوز في الفترة المقبلة عقب العقوبة التي وقعت على النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "اكسترابلاديت" وأكد خلالها أن الفريق لن يتمكن من فقدان أحد النجوم في ظل عدم وجود إمكانية للتعويض.

وقال كريستنسن: الرسالة التي تلقيناها أن تشيلسي لن يستطيع الخروج من ذلك المأزق ولا يمكنه الاستئناف على العقوبة، وفي تلك الحالة يجب أن يبقى الجميع".

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وأضاف عن مستواه مع الفريق: "أحاول أن أقدم أفضل ما لدي في تدريبات الفريق، لكن الأمر صعب بسبب كثرة المباريات ولأننا مضطرون لتحجيم التدريبات".

وأكمل: "في الوقت الحالي أنا أخوض المباريات في بطولة الدوري الأوروبي، أتمنى أن يستمر ذلك وأن نبقى في البطولة لأطول وقت ممكن".

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن بقاء هازارد لما بعد الموسم الجاري سيكون محل شك في ظل رغبته بالرحيل لريال مدريد.