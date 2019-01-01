كريستال بالاس يدون تاريخاً سلبياً لمانشستر يونايتد

هناك مرة أولى لكل شيء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

سجل أهداف اللقاء جوردان أيو في الدقيقة 3 وباتريك فان أنهولت في الدقيقة 93 لكريستال، فيما سجل دانييل جيمس في الدقيقة 89 ليونايتد.

المباراة شهدت الفوز الأول لكريستال على حساب الشياطين الحمر في تاريخ حقبة البريميرليج، حيث كانت النتيجة تشير إلى 16 انتصار ليونايتد و4 تعادلات.

كما أنه كان الفوز الأول لكريستال في الدوري على حساب يونايتد، منذ 11 مايو 1991 حين فاز عليه بثلاثية نظيفة.

على الناحية الأخرى بات فان أنهولت ثاني لاعب يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90 وما بعدها ضد يونايتد، بعد تييري هنري مع آرسنال في يناير 2007.

يذكر أن فان أنهولت بات أول من يحقق ذلك الإنجاز على ملعب أولد ترافورد.