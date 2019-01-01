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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كريسبو: لوتارو مارتينيز مشروع بطل

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الإشادات تتوالى لنجم إنتر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انضم النجم الأرجنتيني هيرنان كريسبو لقائمة المعجبين بمهاجم إنتر لوتارو مارتينيز ووصفه بمشروع بطل عظيم لفريقه والمنتخب.

وتألق مارتينيز في الأسابيع الأخيرة وأصبح مهاجم النيراتزوري الأول بعد أزمة ماورو إيكاردي، كما شارك أساسياً مع الأرجنتين أمام فنزويلا وسجل الهدف الوحيد.

وقال كريسبو مع "لاجازيتا": "لوتارو يترك انطباعاً قوياً، والأهم أنه دائماً متواجد في المكان والزمان الصحيح".

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وأضاف: "تأقلم سريعاً في إيطاليا وتعلم التعامل مع الدفاعات الإيطالية، أصبح لا يهابها، يلعب بشجاعة وشخصية".

وواصل لاعب إنتر وميلان السابق: "أن تبدأ كونك أساسياً في فترة صعبة ومليئة باللغط بسبب مشكلة إيكاردي أمراً ليس سهلاً".

واستمر كريسبو: "هو ليس رأس حربة مثلي أو إيكاردي، يضحي للفريق ويعرف كيف يلعب بمفرده بالأمام، برأيي هو حاضر إنتر".

وختم: "صديقي فيرون معجب به كثيراً، وأتفق معه، لوتارو مشروع بطل عظيم مع إنتر والأرجنتين".

ويلعب مارتينيز مع الأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل أمام المغرب ودياً.

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