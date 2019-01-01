كريسبو: لدي ذكريات إيجابية نحو نهائي إسطنبول رغم قسوة الخسارة

ماذا قال هيرنان كريسبو حول نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير في 2005 بين ليفربول وميلان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية هيرنان كريسبو عن ذكرياته نحو نهائي إسطنبول الشهير لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وميلان في عام 2005.

وأطلق على هذا اللقاء اسم معجزة إسطنبول، بعد عودة ليفربول التاريخية في النتيجة من ثلاثة أهداف للا شيء إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم والفوز بضربات الترجيح في النهاية.

وسجل كريسبو هدفين من أهداف ميلان الثلاثة في هذه المباراة، ورغم قسوة الهزيمة التي اعترف بها المهاجم الأرجنتيني، إلا أنه أكد امتلاكه لبعض الذكريات الإيجابية حول هذه المباراة الفريدة.

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وقال كريسبو: "ما زلت أتذكر هذه المباراة حتى الآن، لطالما حلمت بالتواجد في البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا وكأس العالم، كانت تلك هي أحلامي منذ الطفولة"

وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد في البداية يومها ولا نعلم ماذا حدث بعد ذلك، بالتأكيد كان حدثًا فريدًا من نوعه، لقد ظل محتفظًا بقيمته حتى الآن"

وتابع: "الميزة في كرة القدم أنها تضعك في الكثير من السيناريوهات الغريبة، نحو هذه المباراة أمتلك بعض الذكريات الإيجابية رغم قسوة الخسارة"

يذكر أن ميلان قد عاد بعدها بعامين فقط لينتقم من ليفربول حين فاز عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 بهدفين مقابل هدف واحد.