كريسبو بعد تعيينه مدربًا لبانفيلد: "إنها بداية لمغامرة جديدة"

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اختبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدربًا لنادي بانفيلد الأرجنتيني رسميًا، وذلك بعدما تحدثت الأخبار عن وجود مفاوضات بين الطرفين منذ فترة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان هيرنان كريسبو قد شارك في تجربة تدريبية واحدة مع نادي مودينا، وتحديدًا في موسم 2015 – 2016، ولكنها لم تستمر طويلًا بسبب الخلافات بين الطرفين.

وعقب تعيينه مدربًا لبانفيلد، عبر كريسبو عن سعادته بهذا الاختيار، واصفًا إياه بالمغامرة الجديدة، ومؤكدًا أنه متحمس جدًا من أجل بدء التجربة في أسرع وقت.

وقال كريسبو أيضًا: "إنه لشرف لي أن يتم اختياري مدربًا لهذا النادي، أشعر بالرغبة في تحقيق النجاحات، وأشعر أنني في مغامرة ممتعة قبل بدايتها"

وأضاف: "على مدار مسيرتي كلاعب كنت أعشق التحديات، والآن كمدرب أشعر بنفس الرغبة، وأشعر أيضًا أننا نستطيع تحقيق الكثير بالعمل معًا"

يذكر أن نادي بانفيلد يحتل المركز العاشر على سلم الترتيب في الدوري الأرجنيتيني، وبفارق 15 نقطة كاملة بينه وبين المتصدر ريسينج كلوب.