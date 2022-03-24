كرويف: برشلونة ضم توريس فقط بسبب إصابته!

يعيش نادي برشلونة الإسباني فترة مثالية بعد نجاح التعاقدات التي أجراها النادي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

برشلونة تعاقد مع أربعة لاعبين في يناير، هم: داني ألفيش، وفيران توريس، وأداما تراوري، وبيير إيميريك أوباميانج.

وساعد الرباعي في تقدم برشلونة الملحوظ في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي تحت قيادة تشافي هيرنانديز، ونتائج الفريق الرائعة في "الليجا"، والتي كان آخرها الانتصار في "سانتياجو برنابيو" على ريال مدريد برباعية نظيفة.

جوردي كرويف، المستشار الرياضي لنادي برشلونة، تحدث عن خطة برشلونة في يناير، في تصريحات لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية.

كرويف يعمل جنبًا إلى جنب مع ماتيو أليماني المدير الرياضي وتشافي هيرنانديز المدير الفني لتحديد أهداف النادي في سوق الانتقالات، والاستراتيجية التي يجب العمل عليها في الصفقات.

ماذا قال كرويف؟

في البداية قال جوردي كرويف عن وضع برشلونة الاقتصادي: "نحاول تقسيم تكلفة الصفقة على عدد من السنوات، ونبدأ العمل، كيفية عمل كل شيء معًا أمر معقد".

وأضاف: "هناك خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى تعمل كلها بالتوازن، نبحث عن التوازن المنشود بين بناء الفريق وخفض الديون".

وتابع: "الخيال مطلوب، اغتنمنا الفرص، التعاقدات الشتوية لبرشلونة كانت عبارة عن صفقة شراء، وصفقة إعارة، وصفقة حرة حدثت في اللحظة الأخيرة، أما الرابع داني ألفيش فهو يبلغ من العمر 38 عامًا وليس لديه نادٍ وأراد العودة إلى منزله والفرصة لخوض كأس العالم".

وأردف: "قواعد اللعب النظيف المالي في إسبانيا والمشكلات الاقتصادية تعني أن العديد من الأشياء التي من الطبيعي أن تكون ممكنة غير ممكنة الآن".

وأكمل: "هذه القواعد تعني أن برشلونة يمكنه استثمار يورو واحد فقط مقابل كل أربعة يستطيع ادخارها، الأمر أكثر صرامة مما هو عليه الحال في باقي أوروبا، وهو أمر يثير الفضول، في إنجلترا الوضع أكثر مرونة، في إسبانيا فالأمر ليس كذلك، يجب أن تكون مبدعًا".

ما هي كواليس صفقات يناير في برشلونة؟

وتطرق جوردي كرويف للحديث عن كواليس الصفقات التي أجراها برشلونة في يناير قائلًا: "كان علينا معرفة الوضع الاقتصادي، وحدود اللعب المالي النظيف".

وأضاف: "على اللاعبين الرغبة في القدوم إلى برشلونة. إنهم يعلمون أنهم يمكن أن يكسبوا المزيد في أماكن أخرى وأن جميع التعاقدات الأربعة بذلت جهدًا حتى نتمكن من جعل الأرقام تعمل، وهو ما يجب أن ندركه، لا يزال برشلونة مميزًا، واللاعبين في النادي على استعداد لخسارة الأموال للعمل فيه".

وتابع: "جاء ألفيش على الحد الأدنى للراتب الذي يسمح به الدوري الإسباني، فيما طرح أوباميانج معادلة بسيطة في اليوم الأخير: إذا كان هذا هو كل ما يمكنك دفعه فهذا كل ما سأكسبه".

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وأردف: "هذا لا يعني أن الأمر كان سهلاً، الصفقة التي ماتت في فترة ما بعد الظهر أعيد التفكير فيها وهيكلتها وعادت إلى الحياة، بدلاً من صفقة شراء أو إعارة، اضطر أوباميانج إلى إلغاء عقده مع آرسنال".

ويقول كرويف: "اتفاقية إنهاء العقد أكثر تعقيدًا بكثير من اتفاقية الإعارة، كان هناك توتر، النافذة تقترب من الإغلاق، ولا يوجد بدائل، لكن القدر قرر ونحن سعداء، هناك تنهيدة جماعية للارتياح عندما انتهى بشكل جيد".

وأكمل: "أما فيران توريس فهو خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفرصة، لو لم يكن مصابا لكان من الصعب جدًا التوقيع معه".

وأردف: "كان سيلعب ويسجل الأهداف ، لذا فإن مانشستر سيتي ما كان ليبيعه، في بعض الأحيان ترى فرصة في السوق، إنه مصاب وفريقه يفوز في غيابه؛ هذا يخلق موقفًا لا يأتي دائمًا، لكنه حدث هذه المرة".

واختتم كرويف: "سوق الشتاء صعب لأن الأندية لن تعيرك لاعبًا يشارك بانتظام، الدوري الإنجليزي يتمتع بإيقاع عالٍ وأكثر قوة بدنية، بحيث اكتسب اللاعب الذي كان هناك بضع سنوات عادات معينة، ليس الأمر أننا لم نكن لننظر إلى لاعب جيد من دوري آخر، لكن الأمر كان أكثر أمانًا من إنجلترا لأنك تعلم أن لديهم القوة. لم يكن المفتاح ولكنه كان مكافأة مفيدة".

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